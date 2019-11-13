香港大學烽火連天 港警執意進攻校園有「內幕」 港股期貨夜盤震盪收低

香港反送中風暴持續，繼週一香港發起的「黎明行動」後，週二 (12 日) 又有市民發起「破曉行動」，香港數所大學烽火連天，香港中文大學更成最慘修羅場，港警不顧有意交涉的校長與學生安危，執意進攻校園「開戰」。

由於川普針對美中貿易戰的言論並未有更新發展，加上香港示威活動持續延燒所帶來的不確定因素，導致恆生期貨夜盤延續日盤疲弱走勢，在週二開盤後持續震盪下滑，收盤時較日盤下跌 72 點，收在 26910 點。

恆生期貨走勢。(圖片：翻攝 ETNET)

週一香港警察執法秀下限，近距離射殺手無寸鐵的示威者後，週二晚間香港中文大學校園內，數名防暴警察再度執法過當，衝進校園發射發射催淚彈、橡皮子彈和水砲。

香港數所大學烽火連天 (圖片：AFP)

原本想保護學生安全與港警交涉的中文大學校長段崇智，不僅遭警方拒絕，還中了催淚彈。多位示威者、記者、與無辜學生中彈受傷，現場醫護人員表示，至少有 60 人受傷。

多位香港學生示威者。(圖片：AFP)

港警表示，戴面具的暴徒犯下了瘋狂的行為，向連接新界北部和九龍的附近高速公路上扔了碎片和汽油炸彈，停滯交通且煙氣瀰漫。

香港網民在臉書發文爆料：「黑警攻香港中文大學 (中大) 根本不是因為要懲治暴徒不是抓犯人！... 香港所有對內對外的資訊來往伺服樞紐是透過 HKIX (香港互聯網交換中心) 在傳遞的，而 HKIX 是中大資訊服務處管理的，控制中心就在中大。」

還提到表示：「等於只要拿下中大，就可以拿下香港對外的訊息通聯控制。香港再這樣繼續淪陷下去，連喊痛的資格都沒有了！」

學生示威者週二受訪時表示：「恐懼是如此強烈。這就是為什麼我們今天聚集起來阻止它發生。」

香港地鐵站也遭祝融。(圖片：AFP)

外媒報導指出，爆炸、煙霧、怒吼和持續性槍聲劃破夜景，數十名遭攻擊的受傷學生無助躺在地上，令人不寒而慄回想起 1989 年中國軍隊對北京民主抗議者鎮壓行為。

數十名遭攻擊的受傷學生無助躺在地上。(圖片：AFP)

香港接連三日陷入激烈動盪，13 日凌晨起，全港交通陷入幾近癱瘓狀態。

香港特區行政首長林鄭月娥 12 日表示，「癱瘓」香港示威抗議者行為極度自私，希望所有大學和學校呼籲學生不要參與暴力活動。

港警週一開槍傷人引發國際間競相指責，中國外交部發言人耿爽抨擊美、英等國用雙重標準透露其偽善面目，敦促外界尊重中國主權，停止以任何形式插手香港事務、干涉中國內政。