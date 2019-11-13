能源價格壓低通膨增長 英國10月CPI年增降至3年最低

英國國家統計局 (OSN) 週三 (13 日) 公布 10 月通膨數據，CPI 年增率為 1.5%，扣除波動率較高的能源、食品價格後，英國 10 月核心 CPI 維持 1.7%。受能源價格走跌影響，英國通膨增長降至近 3 年最低水平。

受能源價格下跌影響，英國通膨增長降至 3 年新低 (圖：Bloomberg)

就細項來看，10 月能源價格季減 4.4％，年減 1.9％。不過，OSN 發言人表示，服飾類漲幅部分抵銷能源價格跌幅，數據指出，服飾價格上漲 1%。

上述消息兌英鎊走勢影響不大，根據 Investing.com 數據，截至台北時間晚間 7 時許，英鎊兌美元上漲 0.03%，暫報 1.2848。

英鎊兌美元走勢 (圖：Investing.com)

受到能源價格下跌影響，目前英國通膨率遠低於央行設定的 2％目標，英國官員認為，短期內通貨膨脹率將大幅降低至 1.25％左右，預計直到 2021 年底，通貨膨脹率仍將低於目標。

週二 (12 日)OSN 數據顯示，英國第三季就業人數創下 2015 年 5 月以來最大跌幅，雖然工資漲幅達 3.6%，且為通膨率的兩倍，但實際收入水平並不比金融危機前高，若經濟增速放緩，工資增長速度可能還會進一步下滑，在脫歐前景未明的情況下，該國經濟數據表現將依舊疲軟。

如此情況可能增強英國央行 (BOE) 的鴿派傾向。儘管英國央行上週四 (7 日) 決議維持利率不變，但在脫歐不確定性猶存的情況下，有兩位官員投票贊成降息，意外釋出寬鬆呼聲。

上週的利率會議摘要指出，若全球經濟增長未能回穩，或者是英國依舊深陷脫歐不確定性，則將透過寬鬆貨幣政策來強化經濟復甦，若未消除風險，英國央行表示將採取逐步升息，釋出寬鬆基調。

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