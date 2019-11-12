日成-KY大客戶抽單壓力緩 明年營運拚回穩

珠寶精品首飾生產大廠日成 - KY(4807-TW) 今 (12) 日召開法說會，由總經理林如茵親自回台主持，日成上半年已連 2 季虧損，且虧損幅度擴大，她坦言，上半年是公司成立以來沒有遭受過的現象，主要客戶無預警抽單，不過下半年已止血，公司處谷底復甦期，力拚明年轉好。

林如茵指出，除開始強化 ODM 布局，也進一步定位為有精緻工藝的金屬相關製品廠，擴大生產品項。

由於主要客戶潘朵拉無預警抽單，日成上半年合併營收衰退超過 50%，稅後虧損 1.3 億元，每股虧損 3.4 元，是歷來首見，不過第三季合併營收 4.7 億元，較第一、二季的 4.12 億元、2.46 億元已見回升。

儘管日成第三季財報尚未公布，林如茵也未表態何時轉盈，但她認為「下半年已經止血」，主要大客戶潘朵拉業績些許成長，使近期對其出貨占營收比重回升至 30%。

另一方面，日成內部正進行策略調整，廠區員工從 3500 人降至 2500 人，可有效減少人事費用，本身體質也逐漸調向 ODM，毛利率較 OEM 提升多達 10 個百分點。

展望後市，林如茵認為，目前已處谷底，明年可望逐漸轉好，內部開始著重跨部門間合作的專案管理，與主力客戶更緊密的合作，從設計到樣品到最後生產，帶動業績成長 20%。

林如茵進一步指出，隨著電商市場成長，代表商品需要更快速推陳出新，日成將積極以高品質和服務搶中國工廠流出訂單，接下來也定位為具有精緻工藝的金屬相關製品業者，不再侷限產品於珠寶飾品，藉此擴大出貨空間。