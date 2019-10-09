〈2019百貨周慶〉微風廣場周慶業績暴增15% 三大精品人氣超旺

微風集團旗下據點 2019 百貨周年慶檔期已陸續開跑，微風集團常務董事岡一郎今 (9) 日指出，目前已在進行中的微風廣場和微風南京店業績優於預期，尤其微風廣場已較去年同期成長逾 15%，主要是三大精品買氣熱絡，使精品類成長幅度超過 10%，甚至有單筆刷超過 5000 萬珠寶的頂級大戶出現，顯然高端市場的買氣仍相當驚人。

岡一郎表示，今年周年慶，一般性商品買氣沒有那麼好，但特別的商品還是擁龐大人氣，今年微風廣場銷售優於預期達 15%，點名 Cartier、Louis Vuitton 和 CHANEL 成長特別多，推升精品類別成長達 10%。

另一方面，微風南京以超市為號召，帶動生活型來客，整體檔期業績至今已成長約 3-5%，兩大據點有好的開始，接下來 10 月 17 日信義區三大店也將跟進周慶活動，微風台北車站店則作為最後一棒，預告於 11 月 14 日開打。

微風南山將引進 7-11、康是美

此外，對於微風南山的營運狀況，岡一郎坦言，還是有部分品牌和業種需要調整，例如微風南山 B1 伴手禮區；並預計導入超商 7-11、康是美和統一星巴克等，以因應辦公大樓每日約有 1.5 萬人上班族的日常需求。

由於信義區百貨業競爭激烈，接著有遠百 A13 將加入戰局，微風因擁有高樓層餐廳的優勢，本次周慶活動將加入跨年餐廳活動行銷，周年慶消費滿額可提前預約各館跨年夜餐廳。