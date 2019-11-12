京站小碧潭新據點12月開出 明年營收暴衝

百貨商場京站 (2942-TW) 今 (12) 日表示，今年前 10 月營運穩健成長，隨著周年慶檔期將於 11 月 20 日登場，新店小碧潭的新商場預計 12 月開幕，持續挹注業績可期；法人認為，第四季將是最旺的一季，尤其新據點加入，勢必將推升明年營收顯著成長，預估新據點創造的年營收，將上看 6 億元。

京站小碧潭新據點位於新店 IKEA 樓上，京站總經理柯愫吟說明，營業面積約 4500 坪，美食占比達 80%，營運後將成為新店最大的美食商場，而其他 20% 業種則引進有機超市、生活雜貨相關櫃位，可與 IKEA 業種相輔相成。

由於京站在餐飲業種上有良好的操作與定位，位於台北車站的京站時尚廣場餐飲營收占比一向穩在 40% 左右，每年約為京站貢獻超過 5 億元的營收，因此，法人樂觀看待，小碧潭京站開出後，不排除每年可為京站貢獻上看 6 億元的營收。

柯愫吟指出，新據點開出前幾年需要攤提折舊，預計 3 年後轉盈，貢獻獲利。

柯愫吟也透露，今年以來已評估 10 多個新案，新據點希望以可靈活經營的中小型賣場為主，除了北部，也有意進軍中南部市場，尤其看好捷運周邊的機會，但目前並無確切的計畫，而一旦確定，只要是千坪以下的空間，通常僅需耗時 6-8 個月即可營運。

另一方面，京站將於 11 月 20 日進行 10 周年慶，強打最高 21% 的回饋率，自家的 Q PAY 行動支付系統也首度參與周慶回饋，據悉京站去年周慶業績達 10 億元，今年力拚超過去年水準，但京站坦言，成長目標不便透露，主要原因是目前正在申請上市。

京站前 10 月營收達 10.69 億元，年減幅僅 1.94%，幾乎不受電商市場侵蝕，京站主管分析，主要是因主力年輕客群消費力較不受景氣影響，且轉運站位置人流大，帶來不少自助星馬等地的自助觀光客，推升餐飲、女裝等銷售成長。