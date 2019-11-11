〈雙11捎捷報〉網家創接單新紀錄 Yahoo奇摩購物和商城業績暴增3倍

雙 11 購物節正如火如荼進行，各大業者流量大增均以倍數計算，第四季業績衝高可期，網家 (8044-TW) 表示，此次創下 1 分鐘接單量破 1300 張的新高記錄，短短 12 小時內全台出貨量已逼近 10 萬箱，Yahoo 奇摩購物中心和 Yahoo 奇摩超級商城訂單和業績已較去年同期成長 3 倍，創業家 (8077-TW) 旗下生活市集 APP 下單金額年增幅也達 50%。

網家指出，旗下 PChome24h 購物連續第三年打造全台電商唯一的國際級雙 11 盛會，晚會期間湧入大量人潮，創下 1 分鐘接單量破 1300 張的新高記錄，單一小時衝高至 7.5 倍接單量。

由於今年網家雙 11 晚會啟用儀式由 PChome 品牌代言人張鈞甯揭開序幕，網家統計，有效帶動晚會買氣暴衝，以 3C 類商品表現最亮眼，業績直線飆升增長 7 倍，非 3C 類商品也有超過 3 倍成長的驚人表現，熱銷前 3 名為數位通訊、日用品和生活用品，而短短 12 小時內全台出貨量已逼近 10 萬箱。

東森購物表示，雙 11 活動才開跑不到 1 分鐘，MacBook 已銷售破百台，手機也在 10 分鐘內破了去年的紀錄，餐券更是熱銷超過 10 萬張，整體流量暴增約 5 倍，業績表現大幅超乎預期，其中，3C 通訊類商品在主打 APPLE、三星、小米及華為等熱門商品之下，買氣暢旺。

Yahoo 奇摩購物中心則指出，今年結合 Yahoo 奇摩旗下媒體內容，推出超過 300 篇購物趨勢專題，累積近千萬瀏覽量，帶動平台流量成長 3 倍，Yahoo 奇摩購物中心和 Yahoo 奇摩超級商城訂單、業績也較去年同期成長 3 倍，更是平日業績的 30 倍，而 AI 自動化物流中心全新啟用，有效減少 60% 出庫時間。

其中，Yahoo 奇摩購物中心統計，熱銷商品由尿布拿下熱銷冠軍，平均每秒賣出 6 片，而衛生紙銷售量已可堆出 64 座 101。

Yahoo 奇摩購物事業群整合行銷部總監簡育靖進一步說明，今年男性消費者占比成長近 2 成，多入手高單商品，如瑞士錶、手機、電視和機車等，帶動平台整體平均客單價成長 30%。

創業家 (8477-TW) 則表示，今日至下午 4 點，下單金額已較平日成長超過 6 倍，轉換率同樣較平日成長高達 3 倍，目前造訪人次已累計近百萬；其中，生活市集 APP 下單金額較去年同期成長 50%。