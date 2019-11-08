債券殖利率狂飆 讓不久前的經濟衰退憂慮正式消失

美國債券市場終於正式關閉了衰退警報，並展現出強勁的上漲潛力。

自夏季以來，對全球經濟崩潰的擔憂席捲債市，國債走勢和經濟狀況發生變化。美中貿易談判的前景也一樣，結果造成與價格相反的債券殖利率一路上升。

現在，聯準會 (Fed) 已經降息三次，像 2 年期這樣的短期國債殖利率卻不像長期國債殖利率回升得那樣快。2 年期週四 (7 日) 最高上漲了 10 個基點，但 10 年期國債殖利率卻飆升了約 14 個基點，原因是報導指稱美中關稅可能取消。10 年期國債殖利率最高升至 1.97%，為 2016 年總統大選以來最大單日漲幅，但收報 1.928%。

10 年期殖利率也創下 8 月 1 日以來的最高水平，當天川普在推特上推文聲稱他可以對中國加徵新關稅，這是個市場的負面消息。當天也是 Fed 連續三次降息 25 基點中第一次的第二天。

短期殖利率不再高於長期 10 年期殖利率，這種被稱為殖利率曲線倒掛的現象，往往是向金融市場發出訊號，表明經濟衰退可能即將到來。這種情緒在 8 月底和 9 月達到頂峰。

現在曲線已經轉趨陡峭，備受關注的 3 個月與 10 年期利差創自去年 1 月 Fed 最後一次升息 1 個月後以來最高水平。週四的 3 個月期美國國債殖利率比 10 年期國債殖利率低 36 個基點，8 月時曾出現負 54 個基點的利差。

BMO 資深利率策略師 Jon Hill 表示，「對曲線扁平化或殖利率曲線倒掛的一種解釋是，這是貨幣政策錯誤的潛在指標。但現在這種可能性已大大降低。儘管勞動市場緊張且股市接近高位，但 Fed 還是三度調降利率。」「經濟動能可能已經達到谷底。對製造業成長放緩、全球同步衰退的擔憂似乎已經被過度解釋了。」

策略師們表示，殖利率呈上升趨勢，很大程度上是由於貿易談判取得進展。但他們認為，隨著市場關注貿易發展和經濟數據，10 年期殖利率短期內不會超過 2%。Hill 表示，未來 10 年期的下個高水位線將是 8 月 1 日的高點 2.06%。

Amerivet Securities 美國利率主管 Greg Faranello 則認為，殖利率將繼續走高。

他說，「殖利率曲線變陡的能力需要來自全球宏觀利空的緩解，而長期釋放的空間比短期釋放的更多。動態顯示市場尚未真正做好迎接貿易協議的準備。」他並補充說在不久的將來 10 年期可能升至 2% 以上。

Faranello 表示，「最終，每個人都有心目中的價位。我認為 2.25% 是個值得詢問『估值看來如何？』的水平。但現在，只能走一步算一步。」

從歷史水平來看，目前曲線還算不上太過陡峭，但是 3 個月期與 10 年期的價差已經從 8 月下旬的最大倒掛點移動了 90 多個基點。

Hill 說，「事實證明，當降息 75 個基點後，就能將該曲線陡峭 93 個基點。總的來說，看來 Fed 可能會實現其軟著陸目的。但這絕非到此為止，一切仍然要取決於貿易協議的完成和持續的正面經濟數據。」