海外資金瘋套利 買盤齊聚印度公債開狂歡趴

印度盧比升值、貨幣對沖成本下降推動市場買盤，印度公債正在開狂歡趴，海外基金嚴然成為債券上漲的最大推手。

《彭博社》數據顯示，海外基金過去八個交易日買進 1200 億盧比 (約 17 億美元) 的印度債券，其中以 2-5 年的中期公債最受青睞。

外資近期狂買印度公債。(來源：Bloomberg)

ICICI Securities Primary Dealership 執行長 Shailendra Jhingan 表示，海外資金主要著眼於利差及盧比升值而進場，買盤則集中於 2022 至 2025 年到期的印度中期債券。

在美中兩國即將達成第一階段貿易協議的樂觀情緒下，資金轉向新興市場資產，盧比三個月隱含波動率從 9 月的 4.5% 降至 3.6%。

在亞洲主要公債市場中，印度公債殖利率排名第二高。印度政府九月時宣布規模高達 200 億美元的企業減稅案，不但推動印度盧比升值，更讓印度高利率資產特別吸引人，讓套利交易風潮再起，借入低利率的貨幣，再投入到高殖利率的印度公債，除賺取利差外，推升盧比升值後，使得獲利更加豐盈。

印度盧比兌美元自 9 月 3 日低點以來已上漲 2%，周四位於 70.9370 附近。

豐業銀行 (Scotiabank) 看好印度盧比兌美元的漲勢，有望升值至 70；花旗集團也認為，由於市場轉向偏好風險資產，建議持有盧比兌美元多頭部位。

(本文不開放合作媒體轉載)