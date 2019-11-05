小摩：僅靠通貨再膨脹 也不足以推升債券殖利率

美國新增非農就業報告上週繳出亮眼成績單，且貿易戰似乎正往正面發展，跡象顯示美債市場正開始回跌，一派分析師表示，今年全球債市的避險式大漲即將結束，但摩根大通卻不這麼認為。

小摩分析師指出，除非各國央行從今年開始的降息和量化寬鬆政策中突然轉向收緊貨幣政策，否則即使經濟成長復甦也不會讓債券價格就此下跌，看好已開發國家債市仍將表現堅挺。

摩根大通跨資產基本策略負責人 John Normand 在報告中寫道：「僅靠更好的成長不太可能解決投資人對太多低回報，甚至負殖利率債市充斥的頭痛問題。」

John Normand 表示：「我們認為債券殖利率要上漲，還需要更強勁的成長、央行緊縮政策以及量化寬鬆政策結束的三方推動，但明年似乎只有第一個比較可能發生。」

10 年期美債殖利率週一 (4 日) 上漲 6.3 個基點至 1.791%，較 10 月初的低點高出近 30 個基點，市場分析，主因目前市場傳言美中可能會在本月簽署所謂的第一階段貿易協議，貿易戰已往樂觀發展。

但 John Normand 警告，在澳洲、美國和英國等國家中，長期政府債券可能仍然很難遭到市場拋售。

再者，因歐洲央行 (ECB) 本週將恢復購買債券，因此債市大幅下跌之情形，似乎更不太可能發生。

摩根大通估計，已開發國家債券殖利率僅可能會比目前水平再上升約 25 個基點。