高盛：中國經濟平穩 明年GDP將跌破「6」

週三 (6 日) 高盛在中國舉行論壇，會中高盛首席亞太經濟學家 Andrew Tilton 表示，在全球經濟下滑的壓力之下，今年中國 GDP 年增率預估為 6.1%，明年則將跌破 6% 大關，達 5.9%，整體來看中國經濟仍保持穩定。

Andrew Tilton 指出，中國經濟成長正處於適度緩慢下滑的趨勢，不過近期經濟表現比年初有所復甦。值得留意的是，中國政府並未像之前一樣採取過度刺激的政策。Andrew Tilton 認為現階段中國的刺激政策較往年更為謹慎。

這反應出中國政府已意識到過度刺激經濟所帶來的副作用，並著眼於更長期的經濟增長目標。

在美中貿易紛爭上，Andrew Tilton 稱，貿易糾紛對中國經濟的影響主要反應在出口及投資信心兩方面。高盛預測，美中雙方將在未來一個月左右可達成階段性協議，美國將停止對中國出口產品加徵關稅。但如果美中貿易談判未能達成協議，人民幣有極大可能性回貶。

他進一步表示，總體經濟政策一般包含四個層面，「財政政策、信貸政策、貨幣政策、房地產」。

高盛認為，只要高盛的中國當前活動指數 (CAI) 低於 6%，即經濟成長疲弱時，都會採取更為寬鬆的經濟政策。但從今年來看，即使中國經濟處在下滑階段，但中國政府的刺激手段仍相對謹慎。

高盛指出，從財政、貨幣、信貸和房地產四個政策層面來看，他建議要保持經濟平穩成長，中國政府應進一步放鬆財政政策，透過擴大基建支出、減稅降費來等支持經濟增長，同時也能避免槓桿過高的風險。

股市發展上，高盛亞洲中國首席股票策略師劉勁津表示，高盛維持「超額配置」A 股的觀點。對滬深 300 指數目標在 4200 點，並表示該指數可能在風險偏好樂觀的情況下挑戰 5000 點。他指出以 2018 年市場底部為基準，目前 A 股回檔的空間有限，總體經濟環境依然有利股市發展。

資料來源: 東方財富網, 滬深 300 日線走勢

劉勁津表示第三季 A 股企業業績表現獲利呈現成長態勢，且中國政府的刺激經濟政策也發揮效果，更重要的一點是 MSCI 納入 A 股對於 A 股流動性提供保障，這些都是支持滬深 300 站上 4200 點的重要因素。