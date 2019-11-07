魔獸世界經典版反應熱烈 華爾街看好動視暴雪未來表現

動視暴雪 (Activision Blizzard) (ATVI-US) 將於週四 (7 日) 公佈 Q3 財報，而美國知名財經週刊《Barron》也於稍早推薦了暴雪股票，理由是該公司將因《魔獸世界經典版》和《決勝時刻 4》等遊戲獲利，且暴雪可能還會受益於將於 2020 年發布的新一代遊戲機。

週三 (6 日) 暴雪股價再度勁揚 1.48% 以每股 56.36 美元作收。

暴雪股價 (圖片: google)

在去年的 BlizzCon，動視暴雪宣布推出手遊版《暗黑破壞神》而非完整的 PC 續作後，遊戲玩家的憤怒反應迫使股價下跌了近 7%。

投資銀行 Jefferies 分析師 Alex Giaimo 指出，今年的活動避免了類似的事情再次發生，遊戲玩家反而對暴雪釋出的消息感到高興。”

此次，動視暴雪為《暗黑破壞神 4》提供了詳細的相關預告內容，儘管該公司也表明遊戲不會在近期發布。

Giaimo 並說道：「動視暴雪的《決勝時刻 4》在近期表現也使我們充滿信心，該遊戲上市第一週的收入就超過了 6 億美元，較去年的《黑色行動 4》高出約 1 億美元。」

投資銀行 Baird 總經理 Colin Sebastian 亦認同表示：「動視暴雪擁有強大的遊戲開發渠道，同時暴雪也擁有市場領導地位、投資組合深度和成長機會。」