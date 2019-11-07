美股盤後 — 川習簽署協議可能拖到 12 月 四大指數表現平淡

週三 (6 日) 財報季尾聲響起，外媒傳出川習簽署協議可能推遲至 12 月、加上能源股重挫，美股小幅回落變化不大，維持在近期創下的歷史高點附近。

週三 (6 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 2.16 點，或 0.07%，收 3 3076.78 點。

那斯達克指數下跌 24.05 點，或 0.29%，收 8410.63 點。

美股道瓊指數下跌 0.07 點，或 0%，收 27492.56 點。

費城半導體指數下跌 14.48 點，或 0.84%，收 1715.67 點。

標普 11 大板塊有 7 個板塊上揚，醫療保健漲幅最高 (0.56%)，其次為必需消費品 (0.52%) 與房地產 (0.41%) 板塊。能源 (2.29%) 領跌，再來是通訊服務 (0.20%) 與材料 (0.09%) (圖片：Finviz)

尖牙股表現平淡。Netflix (NFLX-US) 上漲 0.19%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.043%；臉書 (FB-US) 下跌 1.43%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.33%； Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.033%。

自連續三個交易日走升，費半指數週三止步，微晶片科技 (MCHP-US) 下跌 4.40%；美光科技 (MU-US) 下跌 2.05%；AMD (AMD-US) 下跌 0.61%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.97%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.64%。

台股 ADR 方面。聯電 ADR (UMC-US) 持平；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.77%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.17%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.32%。

能源類股因財報不利備受打擊，石油天然氣公司 Diamondback Energy 下滑 14.44%，創該公司史上最大單日跌幅，美國前五大油氣生產商之一 Occidental Petroleum (OXY-US) 下滑 5.51%。

金融股方面，美國銀行 (BAC-US) 下滑 0.091%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.88%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.15%。

焦點個股方面，全錄有意收購惠普，考慮以現金加股票籌資 330 億美元聯姻惠普，外界預測這筆交意能強化兩家的硬體事業，此消息激勵惠普 (HPQ-US) 股價大漲 6.36% 至每股 19.57 美元。

華爾街分析

近期美國股市再創歷史新高，很大程度上是對美中有望達成第一階段貿易協議的樂觀情緒驅動。自智利宣布放棄主辦亞太經濟合作組織 (APEC) 峰會後，美中為川習備選簽約地點列入數十個選項，囊括了歐洲、亞洲等站點。

《路透社》週三引述消息人士報導，美國總統川普與中國領導人習近平簽署階段協議可能延至 12 月，因為該協議內容與簽約地點仍在討論中。

Bleakley Advisory Group 首席投資官 Peter Boockvar 表示：「我們一直在期待達成一項貿易協議，而路透的報導已造成美股小幅回落。」

Boockvar 表示：「市場可能會從這裡喘口氣。由於上週聯準會降息以及對即將到來的貿易停戰前景感到樂觀，市場情緒變得極為樂觀。如果我們沒有達成協議，那就另當別論了。」

(圖片：AFP)

美中兩國達成第一階段貿易協議仍然是有希望的，但一些華爾街分析師擔心市場可能過於重視即將實現的協議。

AxiTrader 市場策略師 Stephen Innes 寫道：「由於近來美國經濟數據的改善，市場對第一階段協議的看法過於樂觀。」

Stephen Innes 認為：「隨著時間的拖延，風險情緒 Risk On (投資者對風險毫無畏懼) 有可能因時間太長而無法發酵，進而停滯不前，然後隨著” 等待遊戲” 集結變化，情況可能會逆轉。」

FactSet 數據顯示，隨著財報季尾聲響起，迄今為止，已報告的標普 500 強公司中有 75% 獲利超出華爾街預期。TCW 高級投資組合經理 Diane Jaffee 表示，能源勘探和生產公司在本季再次成為明顯的弱勢。

芝加哥聯準會 (Fed) 總裁 Charles Evans 週三表示，美國經濟可能不需要進一步降息，並指出美國經濟似乎相當具有彈性。