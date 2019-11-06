中國重磅歐元債發行成功 或開啟示範效應閘門？

中國 15 年來首次發行歐元債券取得成功，可能會刺激中國的公司爭相發債。

據《彭博社》引述知情人士透露，中國財政部發售了 40 億歐元 (約合 44 億美元) 債券，期限分為 7 年、12 年和 20 年三種的。這一發債交易吸引到近 200 億歐元的投資者認購，其中最受歡迎的是 20 億歐元的 7 年期債券。

中國之前發的一些都是美元債券，去年發行了 30 億美元、2017 年發行了 20 億美元。在中國財政部還計畫於 11 月下旬發行離岸美元債之際，持續進行的貿易戰正促使中國公司去尋求其他資金來源。

「中國政府和中國發行人豐富資金來源是很自然的做法，」安本標準投資亞洲暨澳洲公司債負責人 Paul Lukaszewski 稱。「在貿易爭端大背景下，見到美國已對華為之類的中國發行人採取懲罰性措施，就很容易理解為什麼中國可能已提高考慮歐元債務市場的戰略重要性。」

便宜的融資成本也是一種吸引力。根據彭博巴克萊指數，投資級歐元債的平均殖利率目前低於 0.5%，接近 8 月末創下的紀錄低位 0.23%。

投資者將此次發債視為中國增進其與歐洲貿易關係的戰略行動之一。之前，呼籲歐洲國家與中國「一帶一路」倡議合作的運動引發了對中國影響力的關切。

這項交易是「中國一帶一路倡議的重要一步，該倡議包括增強中歐聯繫的目標，」景順亞太區固定收益首席投資總監胡嘉林稱。

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