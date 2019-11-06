中國絲路基金擬注資沙特阿美IPO 金額上看100億美元

《彭博社》引述消息人士報導，中國國有企業似乎對沙烏地阿拉伯國有石油公司沙特阿美 (Saudi Aramco) 的股票抱有興趣，計劃投入 50-100 億美元注資其 IPO。

消息人士稱，中國絲路基金 (Silk Road Fund) 正討論購買沙特阿美的上市股票，其他國有企業也有意加入購買行列。對於沙特阿美的投資，可望鞏固與沙烏地阿拉伯間的關係，進而為中國提供從原油獲利的機會。

2014 年，中國政府出資 400 億美元成立絲路基金，為「一帶一路」國家基礎建設、產業合作等項目提供融資，中國國家主席習近平隨後加大投資，向絲路基金新增 1000 億美元資金，盼建設更多民生項目。

近月來，中國國有石油生產商中石化集團和主權財富基金中國投資有限責任公司也就投資沙特阿美進行討論，不過目前尚未敲定投資者陣容，最終仍取決於中國政府。

針對此消息，沙特阿美公司拒絕評論，絲路基金和中石化集團與中國投資有限公司等主要上市實體也未回應評論要求。

據了解，沙特阿美將於沙特交易所發行 1-2% 股份，預計將為該公司籌集 200-400 億美元資金，沙特阿美可能打破全球股市最大規模 IPO 紀錄，

此前沙烏地阿拉伯官方對沙特阿美的估值為 2 兆美元，但受經濟局勢和石油設施遇襲事件等因素影響，多家投資機構將其市值定於 1.5 兆美元左右，市值預估遠遠高於目前最高的蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 幾乎 50%。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)