半導體谷底反彈 ASML今年EUV出貨量年增率上看66%

半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 歷經半導體產業低谷後，近期受台積電 5、7 奈米製程的 EUV 與記憶體產業設備需求上升影響，市場預估其第 3 季營收將會反彈為正成長，且半導體受 AI 與 5G 趨勢帶動下，未來將直接受惠上游設備商。

產業方面，市場多認為，半導體產業受 AI、5G 相關企業需求所帶動，預計將於 2020 年擺脫低谷。

其中邏輯 IC 與代工方面，由於 AI 與 5G 相對需要更高速的運算與處理，將帶動 5、7 奈米製程研發與發展。

而 5、7 奈米製程領頭羊台積電 (2330-TW) 受惠於先進製程產品而需求上升， 製程所需的 EUV 微影技術設備採購也隨之提升，將有利艾司摩爾 EUV 設備銷售成長，市場預估，今年 EUV 設備銷售相對於 2018 年的 18 台將增加至 30 台，年增率成長 66.6%。

此外，記憶體產業雖目前仍處於低谷，但展望未來，記憶體受惠 AI、5G 趨勢中資料儲存的需求增加下，將能帶動產業復甦，對此市場分析師也預估，記憶體報價於 2020 上半年將逐漸回穩，而設備需求也將受產業復甦與 3D NAND 研發趨勢能有所成長。

在 AI、5G 趨勢的帶動下，中下游需求增加下勢必會增加企業資本支出，半導體設備商如艾司摩爾、東京威力科創、泛林集團、應用材料 (AMAT-US) 與科磊 (KLAC-US) 預計將直接受惠。