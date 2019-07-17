ASML：下半年邏輯客戶先進製程投資強勁、記憶體需求放緩

半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML) 今 (17) 日公布第 2 季財報，並釋出下半年展望，看好下半年邏輯客戶加速 7 奈米以下先進製程投資的力道強勁，將可彌補記憶體市場需求放緩，對今年整體營收目標維持不變，仍是成長的一年。

ASML 總裁暨執行長 Peter Wennink 表示，受惠 EUV 系統製造效率提升，及現場升級業務營收挹注，帶動第 2 季銷售額與毛利率高於先前財測預期，第 2 季營收 26 億歐元，季增 13.6%，毛利率 43%，季增 1.4 個百分點，淨利 4.76 億歐元，季增 34%。

ASML 預估，第 3 季銷售淨額可達 30 億歐元，相當於季增約 15%，毛利率約 43 至 44%，則是持平或季增約 1 個百分點。

展望下半年，Peter Wennink 指出，目前已看見記憶體客戶需求趨弱、邏輯客戶需求轉強，預期邏輯客戶強勁的需求，可彌補記憶體市場需求的減緩，其中，邏輯晶片市場需求，主要來自客戶加速 7 奈米以下先進製程節點的投資，且第 2 季共接獲 10 台 EUV 極紫外光訂單，部分被用於生產 DRAM 晶片。

由於 ASML 客戶包括台積電 (2330-TW) 與三星等重量級半導體大廠，其對後市的展望，被視為半導體產業的風向球，雖然今年以來，市場不確定因素多，但 Peter Wennink 強調，對於 2019 年整體營收目標維持不變，今年對 ASML 來說仍是成長的一年。

此外，ASML 已同意將 EUV 光罩護膜 (pellicle) 組裝技術，授權給日商三井化學，未來三井化學將能為 ASML 客戶，提供大量的組裝與光罩護膜銷售。同時，ASML 將繼續與其合作夥伴，共同開發下一代光罩護膜，持續改善 EUV 光罩護膜效能。