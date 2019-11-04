如果經濟預測模型準確 川普有望2020年順利連任

一些過去對美國大選預測準確的經濟模型，在近日的報告中均認為，美國總統川普有望在 2020 年連任，但目前的民意調查並不支持此一預測結果。

據《彭博》報導，耶魯大學教授 Ray Fair、Oxford Economics Ltd. 和穆迪分析 (Moody’s Analytics Inc.) 的預測，均得到相同的結論，認為在穩定的經濟增長、史上最緊張的勞動力市場與有限的通貨膨脹之下，川普可望順利連任。

但最新公布的民調結果，在彈劾調查和政治兩極化的情況下，川普的不支持率仍在 54% 左右。

經濟現況有助連任

穆迪分析首席經濟學家 Mark Zandi 指出，選舉的主控權現在川普手上，如果經濟和他的支持率在 1 年後仍和現在類似，那麼川普將會勝選，但要是經濟開始不景氣，民主黨有望轉為取得支持，並贏得大選。

政府上週公布的數據顯示，第三季經濟成長 1.9%，失業率仍接近半個世紀以來最低。儘管製造業受到中美貿易戰的傷害，但消費者仍在花錢，表明選民對經濟仍然充滿信心。彭博經濟研究的模型認為，選舉年衰退的可能性僅為 27%。

選舉模型有可能出錯。他們在過去的總統任期周期中犯過錯誤，而且大多數沒有考慮到非經濟因素的影響，例如醜聞或政策，這些因素可能在川普尋求連任時，成為關注焦點。

這些經濟模型也假設，經濟表現可能讓白宮現任總統受惠，但實際情況可能未必如此，如果選民考慮到川普發動的貿易戰的影響，或者考慮到中產階級的收入成長相對變慢，可能反而怪罪總統。

Oxford Economics 經濟學家 Gregory Daco 和 James Watson 在 10 月的預測中也強調，非經濟因素可能在這次選舉中扮演舉足輕重的作用，包括政策和政治發展等，如本次的彈劾調查，另外，也需要顧及種族、性別和好感等因素。

3 份報告具體看法：

進一步來看，Ray Fair 在 10 月 30 日發布的報告中，他預測川普會以 4 個百分點的優勢獲勝。這一預測考慮在重點是 GDP 和通貨膨脹，並預計 2020 年大選前的 GDP 約為 2%，和目前類似。

這份報告認為，要是 2020 年出現經濟衰退，則民主黨有更好的機會。

穆迪分析預測 2016 年時失敗，但其他次預測均正確。他們專注於區域增長，並將經濟分解為個人理財、股票和勞動力市場的健康狀況。他們基於 3 種情境下的平均值得出的預測是，川普將獲得 332 票選票，超過他 2016 年獲得的 305 票和當選需要獲得的 270 票選票。

Oxford Economics 的報告認為，即使經濟衰退，但受惠於低失業率、通膨疲軟及相對穩定的收入增加，川普仍可在全民投票中贏對手 5 個百分點。

這份報告指出，由經濟的觀點，民主黨唯一獲勝的機率，是明年出現關稅上漲、企業利潤下降和股市下滑，而引發嚴重衰退。要做到這一點，失業率要由現在的 3.6% 升至 6.4% 才足夠。

(本文不開放合作媒體轉載)