穆迪分析：若經濟沒重大變化 預估川普可輕鬆連任

美國總統川普總是批評那些報導他局勢不利的民調或「假新聞」，對穆迪分析 (Moody's Analytics) 最新的預測，他應該會滿意。

穆迪分析的模型預測，除非有不尋常的事情發生，否則川普有望在 2020 年的大選中輕鬆取勝。

在 2016 年，川普雖然在選舉總票數上落後給希拉蕊，但最終計算選舉人票，他以 304-227 票獲勝。而根據本次模型預測，這次川普有望贏得更多。

穆迪分析自 1980 年開始預測以來，只有一次預測錯誤，就是 2016 年川普獲勝這次。穆迪分析報告指出，根據事後研究，公司認為意外的投票率，是造成這次預測失準的一大原因。

穆迪分析經濟學家表示，他們還未準備好預測 2020 年的大選投票率，但有跡象表明投票率可能很高，本次模型預測他們則以平均的投票率來估算。

(圖表取自 Market Watch)

穆迪分析是根據錢包、股市與失業率此 3 個不同的經濟計量模式，來估算候選人將取得的選舉人票。3 種模型顯示，假設投票率平均，川普仍可至少獲得 289 票，而在選舉中獲勝。

3 種預測模型中，如果選民是根據財務狀況的「錢包」衡量投票人選，川普將得到 351 張選舉人票，大勝民主黨的 187 票。

其他模型中，依「股市」模型，川普取得 289-249 的優勢，而失業模型則顯示 332-206 的優勢。綜合 3 種模型來看，川普以 324-214 獲勝。

穆迪分析這套模型與眾不同之處，在於其側重地方經濟狀況，這一因素在今年頗受關注，而穆迪分析正以在全國和地方層面的經濟分析專長而聞名。

穆迪分析說，在當前情境，如果投票率為歷史平均水準，川普除了會拿下 2016 獲勝的州之外，還會贏得新罕布夏州、維吉尼亞州和明尼蘇達州。

穆迪分析由穆迪 (Moody's Corporation) 擁有，但獨立於評級機構穆迪投資者服務公司 (Moody's Investors Services) 運作。