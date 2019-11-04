摩根大通：新加坡銀行的外匯存款正大幅增加

據摩根大通 (J.P. Morgan) 表示，過去幾個月來，新加坡銀行的外匯存款大幅增加，但無法確定這是否代表存款由香港轉向新加坡。

香港在 6 月爆發了反送中示威之後，局勢並沒有平緩跡象，如今已轉為對深層民主的要求。但此舉帶來了政治動盪，一些銀行家及財富管理公司表示，他們收到了更多客戶的詢問，要求將資金轉移到新加坡。

高盛 (Goldman Sachs) 在 10 月發布報告認為，新加坡是香港動盪的直接受益者，可能已有多達 40 億美元的存款轉向。

JP Morgan 亞洲 (日本除外) 金融研究部聯席負責人 Harsh Modi 週五 (1 日) 被問及此事，表示無法確定資金是否由香港轉向新加坡，但新加坡銀行系統的外匯存款，在過去 2-3 個月激增，則是事實。

Harsh Modi 補充說：「可以預料，來自金融部門的資產流動將會發生變化。」

香港示威的暴力活動日趨激烈，造成零售商、航空公司、房地產公司的巨大損失。上週四所公布的初步數據，香港見到 10 年來首度衰退。

Harsh Modi 認為，真正的問題是，投資者是否將新加坡或香港，視為存放資金的全球樞紐？

Harsh Modi 說，根據他和許多人交流的感覺，看起來新加坡更占有優勢，目前資金流向更傾向於新加坡。

Harsh Modi 表示，與此同時，新加坡銀行面臨的主要風險之一，是他們在香港的曝險，在新加坡最大的 3 家銀行中，他對大華銀行持樂觀態度，因為大華銀行在香港的曝險最少，星展銀行和華僑銀行在香港都有分行。