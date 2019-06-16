川普又打恐嚇牌 警告「我沒連任美股會史詩級崩盤」

美國總統川普將在 18 日展開連任競選活動，在這整裝待發準備啟動競選攻勢之際，15 日先在推特打「恐嚇牌」，發文表示：「若我連任失敗，美股將面臨史詩級的崩盤」。

川普周二將在佛羅里達州啟動 2020 年總統競選活動，似乎在試探未來 18 個月的議題主軸，其中包括引發對市場大跌的恐懼。他在另一條推文中指出「周二會是個有很多人的大日子。」

事實上，川普今年來已多次強調「股市牌」，最近一次是在 14 日接受新聞台採訪時說道，如果聯準會 2018 年沒有升息 4 次，股市可能會比現在高 5000 點到 1,0000 點。

2 月份也曾推文：「如果當初反對黨 2016 年獲勝的話，現在股市至少已經下跌 10,000 點。」。1 月份也開嗆「想看到股市崩盤，就彈劾川普吧」。

加州 MUFG 聯合銀行首席金融經濟學家 Chris Rupkey 說：「從來沒有一位總統如此關心股市，以及今年會漲跌多少，股民最好當心。」

近日外媒對經濟學家做調查，數據顯示，隨著川普連任活動開跑，未來一年美國經濟衰退的機率，從一個月前的 25% 增至 30%；最新數據則指出，新工作機會減少，川普的關稅威脅已影響產業信心、預算赤字與國債也都敲警鐘。

特朗普就職至今已兩年多，從他上任起算，截至上月底（5 月 31 日），標普 500 指数升了 21.4%，道瓊上漲 25.2%，那指責走揚 34.2%。