美國總債務首度突破23兆美元 分析師：經濟好但負債仍快速累加

美國財政部上週五 (1 日) 公佈的數據顯示，美國所有未償還國債總和迅速上升，首度突破 23 兆美元，達 23.01 兆美元。《Wolf Street》專欄作家 Wolf Richter 認為，現在經濟處於穩定階段尚且如此，一旦走向衰退，後果難以想像。

美國國債的未償餘額，在今年 2 月 11 日首度突破 22 兆美元，而 3-8 月基本上維持此一水準。直到國會再次提高債務上限後，在過去 3 個月中，美國總債務增加了 1 兆美元，成為美國對債務需求的可怕證明。

這種現象在美國近兩任總統在位時，表現得特別明顯。川普在 2016 年 11 月 8 日當選時，美國債務為 19.8 兆美元，代表過去 3 年債務大增 3.2 兆美元。再往前看，歐巴馬在 2008 年選上時，美國債務為 10.6 兆美元。這代表過去近 11 年中，美國負債增加了 12.4 兆美元，幾乎達到原本的兩倍以上。

(圖表取自 WolfStreet.com)

由上圖來看，這段債務上升的走勢，總有幾個月的平靜期，主要原因是債務達到上限。當此一上限一旦獲得國會解除，債務就迅速累加，難有休息時間。

美國總統川普總愛吹噓國內經濟成長，但由圖表可以發現，截至第 3 季底的過去 12 個月，美國國債餘額增加 5.6%，而同期美國 GDP 的成長為 3.7%，Richter 指出，因而就算來到川普口中「美國歷史上經濟最好的日子」，國債餘額的增速仍超過 GDP 增速。

Richter 認為，這還是「好日子」時的債務走勢，他擔心，如果經濟衰退而稅收大減，同時用於失業保障等金額上升，政府的債務恐怕還要直線上升。這類未償還國債的增量，是美國財政赤字最真實的反應，展現了政府預算收支之間的真正差距。

Richter 說，債務的增加表明政府「現金流為負」，而且它幾乎總是比基於政府會計核算的「預算赤字」大得多，這更是恐怖。

例如，美國財政部公布的，截至 9 月 30 日止，2019 財年預算赤字為 9840 億美元，但實際上，同一時間裡，政府多借了 1.2 兆美元，換句話說，基於債務的現金赤字，比預算核算赤字還高了 2190 億美元。

(圖表取自 WolfStreet.com)

值得注意的是，這不是特例，而是年復一年的情況。圖表顯示，自 2002 年以來，過去 18 個財年裡，有 16 年國債的增量更高於預算赤字，合計多出逾 5 兆美元。

(圖表取自 Zero Hedge)

而令人沮喪的美國債務狀況，依據國會預算辦公室的基準預測，只會變得更糟，而見不到改善的跡象。