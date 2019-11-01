若Fed擴大購債會怎樣？ 花旗高喊：美元指數恐跌至85

在聯準會 (Fed) 宣布降息後，市場正將目光轉向 Fed 的購債計畫可能對美元帶來的影響，花旗集團 (Citi) 週四 (31 日) 發表最新研報表示，若聯準會 (Fed) 透過購買更多債券來擴大資產負債表，美元指數可能進一步跌至 85。

花旗銀行亞太區交易策略主管 Mohammed Apabhai 指出，預期 Fed 購債計畫可能進一步削弱美元指數，將可能跌破 90，更甚可能跌至 85 的低點區間，技術分析派分析師 Daryl Guppy 去年曾表示，85 是美元指數的歷史支撐水平。

美元指數日線走勢圖 圖片：investing.com

為確保美國經濟能承受貿易戰衝擊，Fed 週三 (30 日) 宣布今年第三度降息，並於聲明中指出將採取適當行動維持經濟擴張，暗示年內不會再有降息空間，美元指數隨後下跌 2%。

對此，Apabhai 認為對美元來說，Fed 暫緩寬鬆政策所造成的影響，並不如擴大資產負債表那樣關鍵，基本上美元實質走勢正走向衰弱。

10 月初，Fed 宣布將在未來一個月間啟動購債計畫，確保金融市場有充足的準備金維持平穩運作，目標為每月定期購買 600 億美元短期公債，計畫時間至少持續至明年第二季。

Fed 通常透過購買美國公債來擴張資產負債表，釋出短期資金以救急市場稀缺流動性，不過，這可能反過來導致債券殖利率因債券價格上升而下降，促使美​​元貶值。目前美元指數約在 97.33。

Apabhai 預測，若美元指數跌至 85，可能推升歐元兌美元匯率至 1.21，這對新興市場來說非常有利，他特別提到香港市場，呼籲投資人將資產配置轉向新興市場，尤其是恆生指數。

儘管在抗議活動不斷升級下，香港社會依舊動盪未平，衝擊當地房市與零售產業甚劇，不過 Apabhai 認為近來一些長期投資人與部分基金正在重回市場，並稱香港近幾個月來的衝突，已為該市場樹立看漲情緒。