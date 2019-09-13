最新！美元指數突遭拋售 跌破98關口

週五 (13 日) 美元指數期貨於歐洲市場時間突遭拋售，截至台北時間下午 17 時 40 分許，美元指數連破 98.2、98.1、98.0 三道關口，暫報 97.998，創下逾半個月來新低。

美元指數日線走勢圖 圖片：investing.com

美元指數表現疲軟，主要是因為歐元繼續在歐洲央行 (ECB) 宣布降息與 QE 之後向上升值，分析師認為，歐洲央行本次 QE 很可能將受到持有之債券上限所約束，導致 QE 效果大打折扣。

因歐洲央行章程規定，歐洲央行不得對單一國家或發行人持有債券超過 33% 之上限，而目前歐洲央行對部分歐元區成員國的持債比率，即非常逼近 33%，如德債即為一例，故這意味著歐洲央行若要繼續購買歐元區體質較好之國家債券，歐洲央行即必須要修改內部章程。

百達集團 (Pictet) 全球宏觀分析師 Frederik Ducrozet 即對本次歐洲央行每月購債 200 億歐元之 QE 規模作出計算，並假設歐洲央行將 50 億歐元的公司債和剩餘資金分別投資於公債，那麼在目前的章程限制下，歐洲央行本輪 QE 大約只能持續 9 個月。

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole) 分析師 Valentin Marinov 則認為，歐洲央行每月 200 億歐元的 QE 政策，持續期限大約在 6 至 12 個月之間。

Valentin Marinov 表示，歐洲央行若不修改內部章程，拉升持債限制之比率超過 33%，那麼歐洲央行的 QE 刺激就只是暫時的，從昨晚歐元在歐洲央行宣布降息與 QE 後，僅是小跌隨後大幅升值，就可以看到此一場景。