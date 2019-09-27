大摩：Fed將啟動QE 美元指數恐跌10%

摩根士丹利在美國時間 26 日公布報告指出，預估從 11 月 1 日開始的六個月內，聯準會可能會購買 3150 億美元的美國公債，以重建銀行儲備金，並繼續進行臨時性的公開市場操作，以防止上周貨幣市場的動盪再度發生。

許多分析師認為 9 月 17 日回購利率飆升至 10%，歸咎於超額準備金的不足，這是十多年前全球金融危機以來從未見過的利率水準。而紐約聯準會也緊急連續二天釋出短期資金因應。

而摩根士丹利認為聯準會的短期回購操作並不是解決近期資金壓力的長期解決方案，聯準會需要永久擴大資產負債表的規模才能有效解決問題。

另外，聯準會還有一個更永久，更簡單的選項，就是在二級市場上購買證券，把儲備金的水準從目前的 1.32 兆美元提升到 1.45 兆美元。

不過，摩根士丹利也指出若聯準會回應市場呼籲，重新啟動 QE 來使美國貨幣市場恢復穩定，恐導致美元指數將跌至逾一年低點。

假設如果聯準會透過買回美國公債來增添銀行準備金，美元指數到明年 1 月將可能跌至 95，明年晚些時候最低跌至 91。而目前美元指數約在 99.1。

資料來源: investing.com, 美元指數日線走勢

除了摩根士丹利外，部份機構也指出在上周回購市場動盪之後，FOMC 在 10 月 29 日至 30 日會議上宣布恢復大規模公債購買以重建適當準備金緩衝的可能性正在升溫。

BMO 估計，聯準會需要超過 2000 億美元的緩衝，而道明證券則認為可能需要 3000 億美元～5000 億美元。