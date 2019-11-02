紐約匯市- 就業報告強勁 製造業PMI連續三月下跌 美元走軟 日圓漲 歐元續揚

週五 (1 日) 美元下跌，由於美國 10 月份非農就業報告強勁，優於市場預期，但 10 月份製造業 PMI 指數萎靡，低於市場預期。景氣低迷，美中貿易談判尚未明朗化，避險日圓上漲 0.15%，收復本週跌幅，接近最高水平的 108.3。美元指數持續徘徊在 10 日內最低點。

美元 15 分線 (圖片: Investing)

美國 10 月新增非農就業報 12.8 萬人，預期 9.5 萬人，前值 13.6 萬人。

加拿大豐業銀行外匯分析師 Shaun Osborne 表示，就業數據比市場預期的要好得多，由於通用汽車罷工，和人口普查的影響，增幅有所放緩，估計就業人數將在下個月回彈。

上週五，在密西根和肯塔基州的通用汽車工廠罷工的約有 4.6 萬名工人。

稍早公布的美國 10 月 Markit 和 ISM 製造業 PMI 指數，Markit 製造業 PMI 指數報 51.3，是低於預期的 51.5，但優於上月的 51.1；ISM 製造業 PMI 報 48.3，低於預期的 48.7、高於前值 47.8，但仍是連續第三個月低於 50 的景氣分水線之下，呈現景氣收縮。

美元在稍早在就業數據公布時，升至 97.45，在美國供應管理協會 ISM 表示製造業 PMI 指數連續三個月收縮後，美元下滑 0.1% 至 97.018，美元自從聯準會 (Fed) 降息以來持續走軟，對經濟放緩的擔憂，令美元承壓。

富國銀行分析師指出，美國 10 月份就業人數增長強勁，和 ISM 製造業指數較前值高，但仍低於市場預期，表明美國經濟仍有不穩定跡象。

美中貿易進展樂觀，美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽(Steven Munchin) 跟中方談判牽線人，中共國務院副總理劉鶴在電話會談中，對中美貿易達成共識，削弱美元的避險需求。

歐元兌美元 15 分線 (圖片: Investing)

歐元和英鎊均受益於美元疲軟，歐元兌美元漲 0.15% 至 1.1157 美元，ING 分析師看漲歐元，估計下週有望突破 1.12 水平，市場靜待歐元區零售業和德國工業生產指數公布。

亞洲各地經濟數據顯示，全球製造業疲軟，印尼跌至四年來的最低點，台灣下滑至景氣收縮區間，而韓國製造業雖有所增加，但仍處於負數範圍。

唯獨中國獨善其身，財新中國通用製造業採購經理人指數報 51.7，較前值上漲 0.3，年增率上漲 1.6%，顯示中國製造業者營運獲得出口額支持而改善，產量和訂單均快速增長中。

截至週六 (2 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 97.018。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1167 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2935 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6914 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3137 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.19 日圓。