〈每日外資外匯觀點〉美元指數創21個月最大單月跌幅 美元多頭提防非農爆冷

美國眾議院通過對總統川普的彈劾調查程序決議案，政治不確定性升高的影響下，美元承受壓力，周五美元指數跌破 97.3，市場關注今夜美國非農就業數據公布及多位聯準會官員談話，其中以聯準會副主席克拉里達的談話最受關注。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

外媒調查顯示，市場預期美國 10 月非農就業人口增加 8.5 萬，較上月增加 13.6 萬大減；10 月失業率將自 3.5% 小幅上升至 3.6%；10 月平均時薪月增率 0.3%，年增率 3.0%。

富國銀行表示， 考量到通用汽車罷工造成的負面影響，預計 10 月非農就業工作機會的招聘將持續放緩，就業人口將僅增加 7.5 萬人。

荷蘭國際集團 (ING) 分析師指出，10 月非農就業數據將暗示經濟惡化的形勢仍在持續，預期通膨疲軟，薪資也只是適度成長，該行仍然堅持聯準會 12 月會再進行「保險式降息」，而且明年第一季也將會進一步降息。

美元指數近期承受沈重的看空壓力，10 月跌幅 2.08%，為 2018 年元月以來表現最差，外匯資訊網站 FXStreet 表示，11 月美元指數可能進一步走軟回測 96.7-97 支撐；如欲突破頹勢，多頭須先攻克 98。

BK Asset Management 外匯策略董事總經理 Kathy Lien 表示，美國周四公布的個人消費支出、個人所得及 PCE 核心平減指數呈現「穩中偏弱」基調，遜於預期，投資人開始擔心周五公布的非農就業數據也將不甚理想。

Kathy Lien 預估，如果非農就業人數增幅低於 9 萬、時薪月增率不到 0.2%，這對美元而言，將是致命的一擊，在此情形下，美元兌日圓將跌到 107.5，而歐元兌美元將上看 1.12。

Jefferies 首席金融經濟學家 Ward McCarthy 表示，美國製造業陷入衰退，主要是受到三項大事的影響，分別是美中貿易緊張、波音 MAX 和通用汽車罷工，預期 ISM 數據將在通用汽車罷工結束後回升，有助於未來兩三個月的製造業指數反彈。