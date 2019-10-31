蘋果Q4大中華區銷售回溫？ 分析師：中國5G商用恐使iPhone銷量承壓

根據蘋果 (AAPL-US) 週四 (31 日) 發布的 2019 年會計年度第四季財報，其在大中華區的營收放緩情形已稍微緩解，對此，分析師認為發行時機和削價策略為推動財報表現的重要關鍵，但如此情況可能只是暫時，中國商用 5G 啟動後，蘋果銷量恐再承壓。

根據 Q4 財報數據，儘管本季蘋果於大中華區營收較去年同期下滑，不過相較前幾季仍有所改善，且大幅低於首季營收降幅 27%。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在財報發布會表示，9 月的 iPhone 銷售情況非常好，並向投資人保證，在 iPhone 11 系列新機的銷售挹注下，iPhone 銷量下滑情形將有所放緩。

不過，研調機構 Counterpoint Research 分析師 James Yan 表示，隨著中國即將於本週五 (1 日) 正式啟用 5G 商用服務，除了競爭對手華為外，蘋果明年推出的首款 5G 手機還將面臨其他本土小型電信設備商帶來的成本衝擊，包含小米在內等中國電信設備商可能以低成本 5G 設備打入中國市場，從而壓低蘋果銷量。

此外，美國制裁華為事件也引發中國人民的愛國抵制行動，提升華為在中國市場的銷量。根據研究公司 Canalys 數據，2019 年第三季，華為以超過六成的出貨成長，成功獲取中國市場約四成的市佔率，與蘋果和其他本土電信設備商的距離越拉越大。

Canalys 也表示，中國正式啟動商用 5G 後，接下來的季度，預計中國電信商將採取大規模的 5G 促銷活動，這對蘋果來說可能造成重大影響。