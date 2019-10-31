Q3出貨成長逾6成 華為領先中國智慧手機市場

研究機構 Canalys 最新報告指出，今年第三季，華為出貨成長高達 66% ，搶下中國智慧手機市場近半數市佔率，遙遙領先蘋果與其他本土競爭對手。

根據週三 (30 日) 公布報告，今年第三季華為中國智慧手機出貨量達到 4150 萬支，較去年增長 66%，如今，市佔率已達 42%，遠遠超過蘋果 (AAPL-US) 以及 Vivo、Oppo 和小米等本土競爭對手。

2019 年第三季，華為以 66% 出貨成長遙遙領先其他競爭對手 (圖：Canalys)

Canalys 行動業務副總裁 Nicole Peng 表示，華為本季出貨表現，助其拉開與其他廠商的競爭距離，其領先地位，也有助該公司在對供應鏈談判上具備更多籌碼。

根據 Canalys 數據，中國第三季智慧手機出貨量 9780 萬支，較去年同期下滑 3%，顯示中國智慧手機市場依舊低迷，然而華為逆勢成長，以 42% 市佔率狠甩開其他競爭對手，其中，蘋果作為全球第三大智慧手機供應商，在中國用戶忠誠度出現下滑，用戶正逐漸轉向華為。

產業分析師指出，蘋果高價位，是讓中國消費者卻步的原因之一，美中貿易關係也讓此趨勢延續下去，隨著華為面臨來自美國和部分國家的排擠，中國消費者卻紛紛湧向華為設備。

目前，蘋果在中國智慧手機市場依舊保持前五地位，根據統計，最新發行的 iPhone 11 系列之中國出貨量，佔該公司第三季出貨量近四成。

2018-2019 年，中國智慧手機市場出貨量和市佔率 (圖：Canalys)

蘋果將於 30 日美股盤後發布第三季財報，分析師也將密切關注其在中國市場的銷售前景。