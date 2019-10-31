〈財報〉卡夫亨氏第三季EPS優於預期 盤前股價大漲逾7%

食品巨擘卡夫亨氏公司 (KHC-US) 在週四 (31 日) 公佈了第三季財報，獲利超出分析師預期，然而面對該公司核心市場美國的需求疲軟，營收不如預期。盤前股價上漲 7.75%。

卡夫亨氏股價走勢 (圖片：谷歌)

基於 GAAP 財報關鍵數據:

調整後每股 EPS：69 美分，優於預期的 54 美分

營收：60.8 億美元，低於預期的 61.3 億美元，年減 4.8%

淨利：8.99 億美元，高於去年同期的 6.19 億美元

該公司表示，在全球範圍內，有機銷售 (不計匯率波動、合併和資產剝離的有機銷售) 下降了 1.1%，優於市場預期的下跌 1.6%。此外，在美國地區，價格上漲為通心粉和奶酪、耐用品和其他產品帶來助益，但銷售量卻下滑，市場上的有機銷售額下降了 1.6%。加拿大地區的有機銷售下跌了 0.5%，而歐洲和世界其他地區的業務則出現了小幅增長。

卡夫亨氏約有 70% 的營收來自美國地區，也是該公司的主要市場。然而，面對該地區產品需求持續下降，儘管部分商品的價格上漲，但該地區市場銷售額仍呈現萎縮。

公司展望：

卡夫亨氏執行長 Miguel Patricio 在一份聲明中表示：「儘管我們第三季的業績仍低於我們的潛力，但與上半年相比，我們表現出了連續性的改善，我相信我們將開始更好地經營業務。我們在確定和解決過去不良表現的根本原因以及設定我們的戰略方向上取得了良好的進展。」

Miguel Patricio 也指出：「儘管仍有很多工作要做，但我們的業績不斷提高令我們感到鼓舞。」