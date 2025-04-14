川普關稅政策反覆修改 中國外交部回應了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-14 15:32

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中國外交部發言人林劍周一（14 日）主持例行記者會，會上有記者就美國關稅政策反覆修改一事提問，林劍對此表示，事實已經證明關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，美國濫施關稅，損人害己。

林劍說，中方敦促美方放棄極限施壓錯誤做法，在平等尊重互惠的基礎上，通過對話解決問題。

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美國海關與邊境保護局上周五悄然發布更新稅則，豁免了電腦、通訊設備、顯示器與模組、半導體相關等類別商品的進口稅率，不受「對等關稅」影響，美國總統川普周日卻又發布截然相反的消息，加劇外界對關稅計畫的困惑。

美東時間周日下午，川普社交媒體平台 Truth Social 上表示：「其他國家對我國採取的不公平貿易狀態和非貨幣關稅壁壘，沒有人能夠『逃脫責任』，尤其是中國，迄今為止，中國對我國最糟糕！」