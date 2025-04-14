川普又變卦：關稅沒有例外！電子產品仍面臨關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-14 09:51

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美國海關與邊境保護局上周五（11 日）悄然發布更新稅則，豁免了電腦、通訊設備、顯示器與模組、半導體相關等類別商品的進口稅率，不受「對等關稅」影響，美國總統川普周日卻又發布截然相反的消息，加劇外界對關稅計畫的困惑。

美東時間周日下午，川普在社交媒體平台 Truth Social 上表示：「其他國家對我國採取的不公平貿易狀態和非貨幣關稅壁壘，沒有人能夠『逃脫責任』，尤其是中國，迄今為止，中國對我國最糟糕！」

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「上周五並沒有宣布任何關稅『例外』。這些產品仍必須繳納現有 20% 芬太尼關稅，而且它們只是被轉移到了另一個關稅『類別』。假新聞媒體知道這一點，卻拒絕報導。在即將進行的國家安全關稅調查中，我國將檢視半導體和整個電子產品供應鏈。」川普說。

美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）指出，美國政府正在根據 1962 年《貿易擴張法》第 232 條對半導體展開調查。他提到的這一條款允許總統在經過調查後限制被視為對美國國安至關重要的產品進口。

美國貿易代表格里爾也在周日表示，儘管川普簽署的豁免行政命令部分標題是「例外情況澄清」（Clarification of Exceptions），但它們「不是真正的例外」。

格里爾表示：「實際情況是，這種供應鏈從全球關稅、對等關稅的關稅制度轉移到國家安全關稅制度。」

周日早些時候，美國商務部長盧特尼克在電視台上表示，針對電子產品和零件的豁免是暫時，並表示美國很快就會提出對電子產品個別關稅。