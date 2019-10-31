〈財報〉Lumentum營收、EPS皆優於預期 盤前股價大漲

3D 感測元件製造商 Lumentum Holdings (LITE-US) 在週四 (31 日) 發布了截至 2019 年 9 月 28 日的 2020 財年第一季財報。營收和 EPS 均超出了預期，並帶來了更為樂觀的第二季前景展望。股價在盤前交易中上漲了 8.41%。

Lumentum 股價走勢 (圖片：谷歌)

基於 non GAAP 財報關鍵數據:

營收：4.499 億美元，優於市場預期的 4.482 億美元，優於去年同期的 3.541 億美元，年增 27%

毛利率: 45.8%，優於去年同期的 40.3%。

淨利：1.114 億美元，優於去年同期的 8610 萬美元

EPS：1.44 美元，優於去年同期的 1.32 美元，優於市場預期的 1.20 美元

Lumentum 總裁兼執行長 Alan Lowe 表示：「我們強勁的業績突顯了我們在實現長期戰略和財務目標方面持續進步，營收組合包含更豐富、更先進和更具創新性的產品，我們擴大了規模，並產生了收購協同效應，一切均推動了總體和運營水平和年增率。」此外，他也補充道：「特別是，電信和數據通訊的利潤率提高，幫助了我們的毛利率大幅增長，達到了 45% 以上。」

未來展望:

Lumentum 預期 2020 財年第二季將實現以下目標：

營收：4.45 億美元至 4.6 億美元之間

營業利潤率：24% 至 26%

EPS：1.20 美元至 1.35 美元

Lowe 表示：「展望第二季，我們看到電信、數據通訊和商用雷射對關鍵差異化產品的需求正在增強。」

該股今年迄今累計上漲了 36.2%，而標普 500 指數則累計上漲 21.5%。