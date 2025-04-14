川普半導體關稅稅率將公布！美商務部長：美中已透過中間人就關稅問題初步接觸

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-14 14:20

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美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周日 (13 日) 接受《美國廣播公司》採訪時表示，美中雙方已通過中間人就關稅問題展開「初步接觸」，這一表態正值川普政府加緊制定半導體等關鍵產業特別關稅措施之際。

美國總統川普周日明確表示，將在當地時間周一 (14 日) 公佈針對半導體的關稅新政，引發全球供應鏈震動。

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盧特尼克在訪談中強調，美國正透過《貿易擴張法》第 232 條款推進半導體特別關稅計畫，該條款曾用於對進口鋼鋁及汽車加徵 25% 關稅。

盧特尼克說：「藥品及半導體等戰略產品必須在美國本土生產，我們不應依賴中國或東南亞滿足基本需求。」

根據盧特尼克說法，美國正打算將手機、電腦等消費性電子產品重新歸類為半導體產品，適用特別關稅措施，相關細則預計本周內透過《聯邦登記冊》正式公佈。

值得關注的是，盧特尼克在強調「積極解決問題」的同時，仍堅持美國優先的產業政策導向。他明確表示，汽車業已實施特別關稅，未來將複製到醫藥、半導體等領域。這種「逐步封鎖」策略，實為重構全球供應鏈的系統性工程。

知情人士透露，美國商務部正制訂「半導體產業回流路線圖」，打算對海外生產超過 25% 比例的產品徵收階梯式關稅。

國際市場已對上述特別關稅做出劇烈反應。台積電 (2330-TW) 股價周一收低 2.7% 至每股 865 台幣。

這場關稅賽局呈現多重維度。在政策層面，美國商務部試圖以國安為由重建全球半導體產業鏈，其核心邏輯與 2018 年對鋼鋁產品加稅的「232 調查」一脈相承，但不同的是，此次課稅對象直指消費性電子全產業鏈，涉及全球市值最高的蘋果、三星等企業。

產業分析顯示，若對手機類產品徵收 25% 關稅，將導緻 iPhone 美國售價上漲近 800 美元，直接衝擊終端消費市場。