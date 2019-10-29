外資連12買 10月來買超突破1100億元 惟內資結帳壓抑中小型股

台股指數今 (29) 日在電金權值股穩盤下，尾盤前翻紅，終場收 11333.87 點，上漲 18.85 點，不過，櫃買指數跌逾 0.6%，反映中小型股遭逢獲利了結賣壓，觀察三大法人，投信、自營商均賣超，顯示內資正進行月底結帳，不過，外資續買 64.1 億元，呈現連 12 買，累計 10 月以來買超逾 1100 億元，行情暫無太大的反轉疑慮。

三大法人今日合計集中市場買超 42.3 億元，自外資買超 64.1 億元，為連 12 買，反觀投信賣超 4.62 億元，呈現連 3 賣，自營商也擴大賣超力道，共賣超 17.2 億元，終結連 3 買，壓抑近來熱門電子股的續航力。

觀察外資單日買超前 10 大熱門標的，依序為台積電達 1.77 萬張，總買超金額達 52.86 億元；其次分別為元大滬深 300 正 2、晶電和中信金均超過 8000 張，TPK-KY 和和碩均逾 7000 張，鴻海達 6500 張，開發金逾 4000 張，富邦金和華邦電均超過 3000 張。

而外資賣超前 10 大標的依序為，台達電近萬張，聯電近 9800 張，群創逾 7000 張，華航和長榮均超過 6000 張，友達逾 5000 張，新光金 4300 張，華通、頎邦和美律均逾 3000 張。

投信買超前 10 大標的則有聯電合計 1 萬張，晶電和京元電子均逾 2000 張，健策和緯創達 1000 張之上，景碩近千張，南電、精材、矽格和聯發科均逾 500 張。

投信賣超前 10 大有嘉聯益 2000 張，智邦、台燿、廣達和元太均達 1000 張，華通、豐泰、廣明、啟碁和可成均超過 500 張。

法人指出，目前台股中線偏多格局不變，大盤突破 11000 點後，持續沿 5 日均線盤堅，隨著本周蘋果財報將優於預期，蘋概股仍是盤面觀察重心。

不過，從短線技術指標來看，加權指數 9 日 K 值已位處超買區，須提防拉回。