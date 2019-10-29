玉山銀連3月登發卡王 國泰世華奪刷卡王

金管會今 (29) 日公布 9 月信用卡最新統計，9 月單月刷卡金額 2530 億元，累計今年前 9 月刷卡金額達 2.39 兆元，雙創歷年同期新高。若從個別銀行表現來看，玉山銀行連續 3 個月登上發卡王，國泰世華則以簽帳金額最高奪下刷卡王寶座。

玉山銀行下半年起接連發行 U Bear、漢神巨蛋聯名卡與 Only 卡等新卡搶市，連發策略也推升發卡量爆衝，9 月發卡達 18 萬 1405 張，創下連續 3 個月登上發卡王；緊追在後的是永豐銀行發卡 10 萬 9363 張，其餘第 3 至 5 名依序為國泰世華銀行 8 萬 2642 張、台新銀行 6 萬 2871 張及中信銀行 5 萬 4948 張。

金管會表示，玉山銀行單月新發卡量暴衝，與玉山銀行下半年連續新發卡有關，該行的 U Bear、漢神巨蛋聯名卡、Only 卡以及去年發行的 Pi 拍錢包信用卡都獲得市場迴響，帶動玉山銀 9 月發卡量衝破 18 萬張。

如以整體流通卡量來看，中信銀雖然穩座信用卡王寶座，但整體流通卡數從上個月的 683 萬張，下滑到 675 萬張；國泰世華銀行以 666 萬張緊追在後，玉山銀與台新銀流通卡量分別為 553 萬張、517 萬張分居老三、老四。

若從簽帳金額來看，國泰世華銀行 9 月單月簽帳金額達 386 億元，再度奪下刷卡王寶座，亞軍則為中信銀單月簽帳金額 373 億元，至於第 3 到 5 名則分別是玉山銀行 351 億元、台新銀行 291 億元以及台北富邦銀行 232 億元。

值得留意的是，台企銀停卡數高達 11 萬張，金管會表示，銀行定期會整理持卡人使用情況，若沒有信用卡交易的情況下，就會進行清呆卡的動作。

金管會統計，截至今年 9 月底止，有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 4623 萬張，總有效卡數約 3119 萬張，其中，當月簽帳金額約 2530 億元，雖較上月份的 2601 億元減少 71 億元，但是仍較去年同期增加 341 億元，年增率達 15.58%。