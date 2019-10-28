外資熱錢派對愈嗨 空軍愈勇？為摩台結算添燃料

美股持續再登高，續由科技股領漲，那斯達克 100 創歷史新高，台積電 ADR 也再改寫歷史新高價。本波台股漲勢，外資熱錢派對熱度持續升溫，但融券餘額也隨行情愈熱，愈攀愈高，空軍愈來愈勇敢。台股本波登高走勢中，多方攻勢仍為現在進行式，10 月 30 日的摩台指結算，再演雙軋行情? 燃料仍相當充裕。關鍵點位為 11328、11359 與 11384 點。

台股如再發動強攻，11328 點為關鍵位置，只要衝過 11328 點，攻勢再起，11359 與 11384 點為 11400 關卡的中途站，指數是否如媒體報導續往 11500 點衝關? 11439 與 11494 為行情熱度指標。但如多方未能站穩 11328 點，盤勢陷入高檔震盪盤整，下方 11300 點關卡的護城河為 11282 點，只要力守 11282 點之上，多方大軍續攻企圖仍強。除非失守 11246 點，攻勢才略見降溫，11212 點之上，控盤權仍在多方手中。

台股指數如欲再衝關，電子三王與蘋概股將是要角，如台積電攻勢再起，挑戰 300 元大關，鴻海與大立光扮演掠陣腳色，搭配傳產龍頭，出現電子傳產龍頭齊攻，則行情欲小不易，也可望正式再發動新一波軋空行情。外資熱錢湧入，已連續 10 日買超台股，買超 853 億元，讓行情熱度不降，融券也功不可沒，上市融券餘額也同步攀高至 82 萬張新高水位。似乎外資熱錢湧入，空軍並不認同，反而熱錢愈買，空軍愈來愈勇敢。出現軋空走勢，容易加速行情升溫，投資人須緊盯價量關係，價量配合得宜，在多方穩穩掌控發球權之際，切勿任意猜頭、摸頭，容易受傷。

不過外資熱錢連 10 買，為摩台結算護航的司馬昭之心，也相當明顯，因此也需留意台股在 10 月 30 日摩台指結算前後的行情波動，是否有外資開始獲利了結的狀況出現。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)