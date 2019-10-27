〈台股風向球〉月底技術回檔壓力增 蘋果展望將決定新一波行情強弱

台股指數上周延續前一周大漲 290 點的熱度，周漲 115 點，衝上 29 年半來新高，進入 10 月最後一周，除摩台指將結算，蘋果財報公布是市場關注大事，台股交易員指出，市場普遍期待蘋果繳出好成績，但展望能否優於預期，決定電子股的續航力，並留意月底獲利了結賣壓，預期指數回檔可能性高。

台股交易員認為，月底仍有賣壓，尤其指數逼近 30 年高點，法人今年績效應已完成差不多，摩台指結算前後，從權值股或強勢主流股能否再度領頭，可觀察外資動向。

蘋果預定台北時間 31 日清晨公布第三季財報，除獲利數字是否如市場預期好，第四季消費旺季預測和美中貿易戰對其中國市場影響，都受到外界高度關注，若能釋出優於市場預期的訊息，蘋概股可望繼續走強。

另一方面，儘管美國半導體公司產品禁售華為影響，展望普遍不佳，不過，英特爾公布財報，加上美中貿易談判偏多氣氛，使美股續強，接著就看 10 月 31 日美國 FOMC 會議是否降息，若能降息，短期有利資金面維持熱度。

除蘋果財報將公布，國內大廠包括聯發科、中華電、友達、聯電、世界和譜瑞 - KY 等也將在本周召開法說會。

從外資布局來看，已呈現連續 10 個交易日買超，上周合計又買超 415.8 億元，買超前十大標的依序為元大 S&P 原油正 2 達 15.57 萬張，其次為鴻海 11.4 萬張，中信金、新光金和台積電均超過 3 萬張，元大台灣 50 反 1 2.7 萬張，緯創、光寶科和兆豐金均逾 2 萬張，而中鋼也超過 1.7 萬張。

其中，外資一周買超台積電和鴻海均逾 90 億元，也就是說，兩大權值指標股就占了近 45% 的外資買盤，顯然對台股看法仍正向，不過若從外資過去二周對元大台灣 50 反 1 較過去一個月相對積極加碼來看，頗有高檔避險意味。

法人指出，目前台股日 KD 已有下彎跡象，技術面的整理在所難免，在美國總統川普未再次語出驚人的前提下，暫無太大的雜音，再加上大盤的高券資比、以及全球央行積極支援資金行情，低檔股補漲機會大，而第三季財報表現將決定短線行情熱度，可預期的是，法人對個股持股調整將更為劇烈。