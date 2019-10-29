迎台商回台設廠 高雄橋頭科學園區都市計畫過關

台商回台帶動新一波投資熱潮，內政部都委會今 (29) 日審議通過高雄橋頭科學園區都市計畫，變更高雄新市鎮後期發展區部分住宅區、商業區為產業專用區，劃設 185 公頃高科技產業用地，供橋頭科學園區使用。

內政部表示，為呼應科技發展政策，提供台商回台設廠生產土地，創造就業機會，奉行政院指示，變更高雄新市鎮後期發展區部分的住宅區、商業區為產業專用區，以區段徵收方式開發取得後，再交由科技部納編為科學園區，以平衡區域發展，促使產業活動合理分布。

內政部指出，高雄新市鎮特定區主要計畫從 1994 年 1 月公告實施，目前已完成第一期發展區的整體開發 (約 338 公頃)，後期發展區尚有逾 1000 公頃尚未開發。為了因應台商設廠需求，其中的 358 公頃將進行都市計畫變更，並於高速公路東側劃設約 185 公頃的產業專用區，作為橋頭科學園區使用。

橋頭科學園區除了與高雄及台南園區關聯產業的群聚，形成產業走廊外，未來更可配合周邊鄰近產業園區，例如本洲工業區、楠梓加工出口區、大社、仁武工業區等，進一步促成地方產業升級及發揮群聚效益。

在人才方面，內政部表示，橋頭科學園區周邊共有 5 所大專院校，專業研究領域涵括資訊工程、電子通訊、醫療生技、航太科技、交通物流、船舶運輸、企業管理，具有豐沛產業人才來源與知識競爭優勢。