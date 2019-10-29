〈分析〉這些圖表顯示 越南要取代中國製造仍力有未逮

在美中貿易戰之下，越南成為對美貿易流量及供應鏈轉移的重鎮。但一些分析人士指出，企業轉往越南存在瓶頸，這將限制越南取得轉單的規模。

越南是東南亞的前沿市場，被視為美中貿易戰最大的受益國。牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 表示，由於美中各加課了高額關稅，因此兩國都不得不由其他市場採購，中國製造商也在尋找替代生產場所來規避這些關稅。

據《CNBC》報導，由以下幾個圖表來看，越南要取代中國成為全球製造業中心的能力有限。

出口增長

越南出口逆勢上升 (圖表取自 CNBC)

美中貿易戰之下，許多依賴貿易的經濟體出口大降，但越南卻逆勢上漲，在對美輸出金額大增之下，出口持續增長。野村證券資深經濟學家 Euben Paracuelles 表示，很明顯，中國在美國出口方面失去了市占，而越南趁虛而入。

部分貿易專家認為，中國商品借道越南，洗產地為越南製造商品，然後銷往美國，以避免關稅上升。

投資流量

主要公司供應鏈移轉 (圖表取自 CNBC)

早在美中貿易戰之前，鑑於中國人力成本上升，已有廠商加速轉向越南擴大生產的趨勢。

《經濟學人》智庫在十月份的一項報告中指出，儘管不太可能從中國大規模撤離，但跨國公司將繼續將業務分散到亞洲其他地區，以減輕貿易爭端的影響。

製造產量

越南製造業產量不足 (圖表取自 CNBC)

生產商不太可能完全退出中國的原因之一，是中國製造業和經濟的龐大規模，這使公司能夠更有效地運營。儘管越南在全球製造業產出中所佔的比例仍然很小，但越南一直被認為是中國最佳的替代地區之一。

惠譽解決方案 (Fitch Solutions) 全球國家風險主管 Cedric Chehab 認為，實際上，儘管企業由中國移出，沒有哪個國家「真正吸收」所有這些產能。

人力資本瓶頸

中越勞動力比較 (圖表取自 CNBC)

Fitch Solutions 分析師表示，越南的一大限制因素是缺乏人力資本 (human capital)。這是指勞動力的經濟價值，其中考慮了諸如工人的教育程度、技能和健康狀況等因素。

越南擁有正在成長的年輕勞力，但是它的勞動力規模仍比中國要小得多。Fitch Solutions 分析師 Kenny Liew 表示，越南人口僅中國的 14 分之一，意味著在比較兩國時，勞動力短缺的風險要高得多。

強勁的 GDP 增長

中越經濟比較 (圖表取自 CNBC)

儘管如此，貿易和外國直接投資的增長，仍幫助越南實現了較快的經濟增長，從而逆轉了全球增長放緩的總體趨勢。