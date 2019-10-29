〈分析〉這些圖表顯示 越南要取代中國製造仍力有未逮

在美中貿易戰之下，越南成為對美貿易流量及供應鏈轉移的重鎮。但一些分析人士指出，企業轉往越南存在瓶頸，這將限制越南取得轉單的規模。
越南是東南亞的前沿市場，被視為美中貿易戰最大的受益國。牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 表示，由於美中各加課了高額關稅，因此兩國都不得不由其他市場採購，中國製造商也在尋找替代生產場所來規避這些關稅。
據《CNBC》報導，由以下幾個圖表來看，越南要取代中國成為全球製造業中心的能力有限。
出口增長
美中貿易戰之下，許多依賴貿易的經濟體出口大降，但越南卻逆勢上漲，在對美輸出金額大增之下，出口持續增長。野村證券資深經濟學家 Euben Paracuelles 表示，很明顯，中國在美國出口方面失去了市占，而越南趁虛而入。
部分貿易專家認為，中國商品借道越南，洗產地為越南製造商品，然後銷往美國，以避免關稅上升。
投資流量
早在美中貿易戰之前，鑑於中國人力成本上升，已有廠商加速轉向越南擴大生產的趨勢。
《經濟學人》智庫在十月份的一項報告中指出，儘管不太可能從中國大規模撤離，但跨國公司將繼續將業務分散到亞洲其他地區，以減輕貿易爭端的影響。
製造產量
生產商不太可能完全退出中國的原因之一，是中國製造業和經濟的龐大規模，這使公司能夠更有效地運營。儘管越南在全球製造業產出中所佔的比例仍然很小，但越南一直被認為是中國最佳的替代地區之一。
惠譽解決方案 (Fitch Solutions) 全球國家風險主管 Cedric Chehab 認為，實際上，儘管企業由中國移出，沒有哪個國家「真正吸收」所有這些產能。
人力資本瓶頸
Fitch Solutions 分析師表示，越南的一大限制因素是缺乏人力資本 (human capital)。這是指勞動力的經濟價值，其中考慮了諸如工人的教育程度、技能和健康狀況等因素。
越南擁有正在成長的年輕勞力，但是它的勞動力規模仍比中國要小得多。Fitch Solutions 分析師 Kenny Liew 表示，越南人口僅中國的 14 分之一，意味著在比較兩國時，勞動力短缺的風險要高得多。
強勁的 GDP 增長
儘管如此，貿易和外國直接投資的增長，仍幫助越南實現了較快的經濟增長，從而逆轉了全球增長放緩的總體趨勢。