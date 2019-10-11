越南成中美貿易戰贏家 然高技術勞動力稀缺

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年10月11號20點32分

隨著中美貿易戰持續延燒，越南等亞洲國家成為了貿易戰中的主要受益者，然而，越南當地卻出現了的 IT 和工程師等有經驗勞動力的短缺，顯現出越南當地因教育體系缺陷、高技術人員稀缺的問題。

在今年前八個月，越南對美國的出口成長了 21.5%，包括谷歌母公司 Alphabet Inc(GOOGL-US) 和任天堂 (7974-JP) 在內的大廠皆宣布在該國開設工廠的計劃。

不過，越南服裝製造商 Maxport 的 Jef Stokes 表示：「缺乏技術的新鮮人很多，即使是基本的縫紉工人也需要接受至少六個月的培訓，因此耐心是關鍵。」他也強調指出，教育方面缺乏改革也是造成此一是問題的原因之一。

諮詢公司 YCP Solidiance 的 Michael Sieburg 表示，由於貿易戰影響，對高科技產業的投資不斷增加，以及區域供應鏈的重新考慮，也引發了市場對越南高技術勞動力供應稀缺的擔憂。

據招聘公司 ManpowerGroup 的數據顯示，越南 5750 萬的勞動力中只有 12% 是有技術經驗的。

越南最大的上市公司 Vingroup 也開始進軍工業製造業，並持續招募以填補高階人才職缺。汽車子公司 VinFast 的創始領導團隊中九至少有五名成員是來自通用汽車的資深人士。Vingroup 在一份聲明中表示：「我們聘請外國專家培訓越南當地員工。面對迅速的全球化進程，這種模式已被不少越南大型企業採用」。

另一方面，越南政府於也宣布了一項策略，目標在發展一支熟練技術的勞動力隊伍來滿足國內外需求，不過尚未發布更多的細節。分析人士表示，大部分的問題都源於缺乏教育改革。