日韓關係急凍 兩國間航班大減3成、觀光業受創

隨著日韓關係自 7 月起急凍後，兩國間的空中交通就陸續傳出減班、停飛等消息。影響範圍到底有多廣，日本 NHK 的記者們，就針對今年日本航空業者的夏季航班 (2019 年 3 月 31 日至 2019 年 10 月 26 日)，進行了詳細調查。

自從日本政府在今年 7 月初，對輸韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等 3 項，用於半導體及 OLED 面板製程的先進原料進行嚴格管制後，日韓關係就陷入惡化。

日本 NHK 記者調查今年飛航於日韓兩地間的夏季航班後發現，原本每週約有 2500 個航班，到了 10 月底時已減少到 1560 個航班左右。大約有 1/3 以上，約 940 個航班遭到減班。日本國土交通省表示，這樣的減班情形，應該是史無前例。

當中，影響最大的是出現在日本關西機場，每週減少 242 個航班。接著是九州福岡機場的 138 個航班、北海道新千歲機場的 136 個航班、東京成田機場的 132 個航班等，在日本各地機場出現大幅減班。

日韓關係急凍 兩國間航班大減 3 成、觀光業受創 (圖片：AFP)

而其它在大分、米子、佐賀、小松、富山、茨城等 6 處機場，更停飛所有前往南韓的定期航班，部分航線更從此消失。

自 10 月 27 日展開的冬季航班，也出現多處無法重啟飛航的地方，搭機乘客明顯減少。

日本鳥取縣的米子機場，原本看好南韓遊客的增加，花費約 16.5 億日圓來進行機場航廈等修改。工程預定在 11 月完成，然而來往日韓兩地的航班卻沒有重啟飛航的徵兆，恐對當地觀光帶來嚴重衝擊。

另外像是日韓直飛航班全部消失的日本大分縣，在這段期間的訪日南韓遊客大幅減少，約只有去年同月份的 1/5 不到，人數約 6000 多人。當地的溫泉旅館，自 7 月後來自南韓的住宿人數急遽減少，對業績的衝擊甚大。甚至還有旅館因為沒有客人預約，而選擇暫停營業的情形。

另一方面，有南韓的廉價航空，甚至在限定期間推出單程只要 1000 日圓起跳的機票。還有業者舉辦活動，只要在猜拳比賽中獲勝，就可獲得免費的首爾單程機票。

南韓觀光公社在日本大阪的分社長偰敬姫表示，南韓的 6 家廉價航空在營運上相當頭疼，希望藉由日本觀光客的增加，來彌補南韓搭機人數的減少。也期盼日韓兩國間的政治問題能趨於和緩。

日本觀光廳的官員也表示，日本九州的觀光業明顯受到影響，將視情況與南韓的旅行社重新展開宣傳活動，希望南韓遊客能因此增加。