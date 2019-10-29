英國會否決提前大選動議 強生痛批議會失能 將推新法案

英國首相強生 (Boris Johnson) 週二 (28 日) 於國會再受挫敗，他要求提前於 12 月 12 日大選的動議遭到否決。強生批評國會失能，英國被正被議會綁架、阻礙脫歐，他將推出新法案，繼續爭取提前大選。

這次投票雖然獲得 299 票贊成，但最大在野黨工黨的議員都棄權，因此有多達 272 票棄權及 70 票反對票，贊成票遠低於《固定期限議會法 (Fixed-Term Parliaments Act)》所要求的三分之二多數。

強生表示，他不能容許議會再陷僵持，將推出新法案，再次推動提前大選，在相關的法案下，只要取得國會過半的 320 票就能通過。儘管如此，這代表強生仍需取得自由民主黨和蘇格蘭民族黨的支持才足夠。

在這次投票中，所有保守黨議員均投贊成票，但絕大多數工黨議員、蘇格蘭民族黨和民主聯盟黨棄權。除一名自由民主黨議員外，其餘議員均投了反對票。

在這次投票前，強生正式接受了歐盟將英國脫歐期限延長至明年 1 月 31 日的提案。先前寫給歐盟官員的信中，強生強調，再延 3 個月不是他希望的，是國會強加給他的，並促請歐盟各成員國要表明，在限期後不再接受延期。

強生表示，他仍將繼續推動提前大選，必須打破目前的僵局。

反對脫歐的自由民主黨及蘇格蘭民族黨表示，考慮支持提前大選，但日期應提早到 12 月 9 日，以防止強生在大選前通過英國脫歐協議。自由民主黨黨魁 Jo Swinson 先前表示，12 月 12 日的時間不好，許多大學已經在放聖誕假期，學生也已返鄉，不適合投票。