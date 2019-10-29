〈工研院產業研討會〉估面板供過於求持續至2021年 短期各廠關廠將出現缺貨潮

工研院舉辦 2020 產業發展趨勢研討會，產科研究所經理林澤民表示，面板產業受新產能開出，衝擊成熟市場，今年以來價格競爭劇烈，預期面板產業供過於求的現象將持續至 2021 年，惟各廠為降低價格、產業壓力，紛紛關廠與調整產線，預料將造成短期缺貨潮。

林澤民表示，中國廠商新產能持續開出，衝擊成熟市場，造成今年以來面板價格競爭加劇，整體產業供過於求，其中 10.5 代線製程的 65 吋電視面板跌價最深，迫使廠商調整產線配置，像是韓廠就加速 OLED 技術布局、台廠則往高值化產品發展。

林澤民進一步指出，目前尚未看到中國廠商對 2022 年有明確產能開出計畫，預期 2021 年後面板產業供過於求現象可望緩解，但韓廠三星、LGD 等近期積極調整產線、關廠、轉設 QD-OLED 產線，下游廠商可能出現短期缺貨潮，但僅是供應商調整過渡期，整體產業仍供過於求。

觀察全球顯示器發展，林澤民指出，可分 5 大應用，包含個人消費性終端產品、AR/VR、家居、公眾顯示器、車載顯示器等，其中個人終端產品如手機、筆電等因市場相對成熟，預期將維持規模經濟，2016-2025 年複合成長率近乎持平，反觀利基型產品則將維持高成長，OLED TV 年複合成長 38%、AR/VR 23.7%、智慧型手錶也有 9.4%。

展望未來，林澤民表示，在消費性產品高度競爭下，台面板廠具有高度彈性，適合發展高值化、客製化利基型產品，像友達 (2409-TW) 已發展指紋辨識模組、智慧零售應用，群創 (3481-TW) 則朝 X-ray、半導體封裝發展。