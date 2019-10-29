〈玉山金法說〉前3季純益再創高 銀行獲利成長率奪冠靠一招

玉山金控 (2884-TW) 今 (29) 日召開法說會，不但累計前 3 季純益創新高，旗下銀行獲利也大躍進，為金控旗下銀行的獲利成長率第 1 名。玉山獲利表現亮麗，主要是因為加速整合海內外分行、子行網絡與跨境服務，推升海外獲利所加持。

玉山金前 3 季自結稅後純益 157.8 億元，較去年同期成長 18.2%，每股稅後純益 (EPS) 1.36 元，股東權益報酬率 (ROE) 12.79%、資產報酬率 (ROA) 0.89%，各項獲利指標均為近 10 年最佳水準。

其中，金雞母玉山銀行獲利成長 16.4%，為金控旗下銀行的獲利成長率第 1 名。

玉山金總經理黃男州解釋，主要是玉山加速整合海內外分行、子行網絡與跨境服務，推升海外分行獲利成長，帶動外幣存、放款餘額均大幅增加，外幣存款成長 23.1%，外存餘額排名躍升為市場第 3 名。總放款較去年同期成長 8.8%，以企業為主的外幣放款成長 15.6%，國內消金及房貸放款增長量為市場第 2 名。

玉山銀放款成長迅速，且資產品質保持良好，逾期放款比率 (NPL)0.19%，優於市場平均水準 0.23%，信用成本 (credit cost) 也在歷年最低水準，逾放覆蓋率 612%。