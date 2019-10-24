〈工研院產業研討會〉明年通訊產值逾兆元 5G醞釀期仍需3-5年

工研院今 (24) 日舉辦通訊產業研討會，產科國際所經理蘇明勇表示，在物聯網與雲端應用需求擴大下，估 2020 年台灣通訊產值將達 1.169 兆元，年增 1.9%，而全球 5G 市場還處於驗證商業模式階段，仍需 3-5 年的醞釀時間。

蘇明勇表示，5G + 萬物聯網時代將會分成三階段，2019-2021 年主要是催生 5G 新興服務並驗證商業模式；2021-2025 年是帶動更多智慧化應用，將 5G 與 AI 融合，如外科醫生透過 VR 和觸覺手套，來進行遠端手術或診療；2025-2030 年則實現萬物聯網 (IoE) 願景，衍生 AIoT 應用與終端，包括提升視訊傳輸、反應即時性、公共安全及防災效率。

蘇明勇指出，現階段全球 5G 網路尚未普及與穩定，5G 商用的挑戰包含頻譜資源、新型網路架構、垂直產業客製化需求、可持續的商業模式及投入成本等問題，5G 市場發展醞釀期還需要 3-5 年，2025 年 5G 覆蓋率約達 34%、5G 用戶數約 11.9 億戶。

至於台灣 5G 發展方向，蘇明勇表示，雲端應用與 OTT 影音服務需求增加，LPWAN、AI、5G 邊緣運算等新興技術變革，將成為未來通訊設備產業成長動能，估 2020 年產值上看 1.169 兆元。

因此，企業 5G 多元布局，可朝研發 LPWAN 與感測器，結合核心能力布局智慧製造、智慧醫療、智慧安全等應用，通訊技術則包括毫米波、網路虛擬化、WIFI6 等。