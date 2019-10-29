中國科技公司遭美打壓 在債券市場卻當紅

中國科技公司在美中貿易戰下飽受打擊，但在債券市場，這完全不影響他們受到追捧的熱烈程度。

據《彭博》報導，美銀美林指數顯示，今年初購買中國科技公司債券的信貸投資者，目前獲得的報酬率達 13%，高於其他任何行業。

此一結果似乎與外界預期相反。美國總統川普雖然設法打壓華為，並強迫供應鏈改變，對中國科技產品加課高關稅，但對於那些以中國國內需求為主的公司打擊不大。這些公司如果不以輸美為主，營收受到關稅的打擊也較小。

管理資產 1920 億美元的瑞士資產管理公司 Pictet Asset Management Ltd.，就選擇了京東、騰訊和舜宇光學等行業巨頭，做為投資標的。

Pictet 亞洲固定收益部門負責人 Thomas Wu 表示，沒有一個亞洲國家完全不受美中貿易衝突的影響，但的確有一些具韌性的中國公司。在貿易戰期間，中國科技網路部門一直具有防禦性。

彭博行業研究分析師 Charles Shum 表示，儘管貿易關稅使像舜宇光學等零組件製造商，有意在中國以外設廠，但他們的收入仍主要取決於客戶需求。

彭博數據顯示，中國國內消費者去年占舜宇光學收入的 84%，而對美國的出口僅佔 2.1%。對於京東和騰訊來說，2018 年內需也至少佔其收入的 97%，受關稅影響微小。

甚至連華為，在債券市場都表現不差，他們 2026 年和 2027 年到期的美元債券，今年已經至少回報了 18%，超過了彭博巴克萊亞洲新興市場指數的 10%。去年，本地需求占公司總收入的一半以上。

NN Investment Partners Ltd 的硬通貨新興市場債券資深投資組合經理 Leo Hu 表示，選擇科技股需要以內需為主，國外收入較少者，專注於某些科技領域及消費領域的公司，有望成為信貸的後起之秀。

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