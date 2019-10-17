拚中國第一家掛牌AI企業 曠視科技盼11月通過審核

根據外媒引述知情人士的消息指出，中國 AI 獨角獸曠視科技正計劃赴港掛牌上市，期待在 11 月上旬通過上市審核，募集最多 10 億美元。若曠視科技成功上市後，將成為中國第一家上市的 AI 企業。

曠視科技擬以同股不同權架構上市，而阿里巴巴和螞蟻金服 (已自阿里巴巴獨立出來) 為主要股東，目前分別持有 15.08% 和 14.33% 的股權。而高盛、摩根大通和花旗是曠視科技這次 IPO 的承銷商。

目前，曠視科技可能急需籌措現金。2017 年曠視科技虧損人民幣 7.59 億元，2018 年又再虧人民幣 34 億元。

截至今年 6 月底，曠視科技擁有人民幣 14 億元的現金、約當現金。今年前 6 個月，曠視科技已用人民幣 6.74 億元。

曠視科技正被美國商務部列入「實體清單」，但這並未改變其上市目標。知情人士表示，曠視科技正在就美國商務部的決定提出上訴。

雖然如此，在目前這種情況下，還不清楚投資人是否願意購買曠視科技的股票。在公開說明書中，曠視科技列出約 40 頁的風險要素，從競爭威脅到 AI 的危機等因素。

(圖片: AFP)

曠視科技以深度學習框架為核心，將電腦視覺技術商業化，為手機提供人臉辨識解鎖與計算攝影功能。

此外，曠視科技的城市物聯網解決方案可使各種城市場景實現物聯網設備的智慧部署及管理，透過視覺數據的高效率與精確分析，加強公共安全與便利，改善交通管理。

同時，其供應鏈物聯網解決方案幫助企業進行數位化革新，升級工廠，倉庫及零售店，進而提高整體供應鏈效率。

根據中國灼識諮詢報告指出，以 2018 年營收來看，曠視科技在雲端人臉辨識解決方案產業中市占逾 60%。

而 2018 年在中國製造生產的搭載身份驗證功能的 Android 手機中，逾 70% 使用曠視科技提供的人臉識別技術，小米、OPPO、vivo 均是其重要客戶。

