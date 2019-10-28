ARM確認 下一代V9架構華為可用

中國官方媒體及外媒均報導指出，英國晶片設計公司 ARM 將繼續向華為提供技術。ARM 的法遵團隊指出，該公司的晶片技術源自英國，並不違反美國政府封鎖華為的禁令。

路透社報導指出，ARM 發言人透過電子郵件表示，ARM 公司的 V8 和 V9 都是來自英國的技術。

ARM 公司可以為華為的海思提供 ARM v8-A 架構支援，也包括該架構的下一代技術。且在經過全面審查之後，這兩種架構技術都被認定源自英國。

該發言人進一步表示，ARM 正積極與政府部門官員進行溝通。而 ARM 相信，目前對於華為一切的援助均合乎規範。

此外，在 ARM 技術高峰會北京站上，ARM 中國 CEO 吳雄昂也指出華為未來的晶片設計可以採用全新的 v9 架構。他表示，目前 ARM 是全球唯一一個非美國的主流運算平台，其他所有主流處理器架構都是源自美國。

他同時指出，中國客戶推出的 ARM 晶片銷售量已超過 160 億。中國是 ARM 的重要市場，占公司營收約 20%。

(圖片: AFP)

今年 5 月份，ARM 曾暫停與華為的合作關係，主要因為美國政府禁止主要源於美國技術及所有的美國企業與華為做生意，這一禁令導致華為在取得重要零組件或軟體支援困難重重。



雖然該禁令延至 11 月執行，但若禁令未解除華為還是將失去從美國購買關鍵零組件的能力。

而 ARM 繼續向華為旗下 IC 設計公司 - 海思提供晶片技術，將能紓緩華為面臨來自美國企業斷貨的壓力。



麒麟 990 行動處理器和昇騰 910 AI 晶片組等華為自主研發的晶片，都建立在 ARM 的設計架構之上。華為自主研發的晶片，是華為減少對美國技術依賴的一個重要成就。