〈財報〉旺季發酵 陸光電大廠水晶光電Q3純益年增35%

中國光學大廠，同時也身為蘋概股的水晶光電今 (29) 公布第三季季報，營收年增 26%，純益年增 35%，EPS 人民幣 0.18 元。財報公布後，水晶光電股價仍保持在低檔盤整，截至下午 14:35 止，每股暫報人民幣 14.83 元，跌幅 3.95%。

資料來源: 東方財富網, 水晶光電股價日線走勢

第三季財報重點

第三季營收人民幣 9.18 億人民幣，年增 26%。

第三季純益人民幣 2 億人民幣，年增 35%。

第三季 EPS 人民幣 0.18 元，去年同期人民幣 0.13 元。

前三季營收人民幣 20.65 億人民幣，年增 26%。

前三季純益人民幣 3.6 億人民幣，年增 - 11%。

前三季 EPS 人民幣 0.32 元，去年同期人民幣 0.36 元。

資料來源: 公司財報

市場觀點

法人指出三鏡頭、3D Sensing、屏下指紋三大趨勢帶動水晶光電營運成長前景。此外，水晶光電掌握住蘋果、華為、oppo、vivo、小米等客戶，提升高階機型的市場比重。

預估未來水晶光電獲利表現將持續受惠於三鏡頭 / 四鏡頭普及、3D sensing 濾光片及新興光學指紋鏡頭等需求成長。

華西證券表示光學領域在手機上的應用越來越廣泛，新產品層出不窮，從雙鏡頭到 N 鏡頭加速滲透、5G 逐漸商用驅動新一波換機週期，再到 AR/VR 產品有機會在 5G 世代出現爆發性需求。

而水晶光電在中國光學產業具有一定地位，其產品已取得主流品牌廠商的認同，未來與 Lumus 聯手開發的 AR 相關新品推出後，可望為營運挹注新一波成長動能。