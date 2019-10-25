Google量子電腦新突破 開啟美中科技競賽大門

近日 Google(GOOGL-US) 發表出現量子電腦計算的突破，正式開啟了量子電腦的科技競賽，除了 IBM(IBM-US)、微軟 (MSFT-US) 也加入戰局外，阿里巴巴 (BABA-US) 也宣布投入量子領域的研發，中美政府也各自投入補助，無形之中將科技競賽拉至國家層面。

Google 在最新一期《Nature》發表一篇論文指出，可以在真實世界系統裏實現量子加速（Quantum speedup），Google 表示，對於目前超級電腦需要約 1 萬年才能計算出來的答案，量子電腦僅需 200 秒就能完成。

不過，量子計算具備計算快速且能同時多工處理的優勢象徵著，建立於隨機亂數的現代加密系統將受到嚴重挑戰。

其中加密技術的出現，主因為針對目前電腦欲將長串亂數資料進行解碼將非常耗時的缺點，而衍生出的加密功能，如此能解決網路的資安問題。

然而，量子計算的出現將會使加密的過程受量子卓越的計算能力而快速破解，因此也有學者對此表示將會造成許多安全隱憂。

富士通研究所的下山剛史表示，當量子電腦正式推出後，目前主流的加密系通將失效，美國國家標準技術研究所也正在研究量子版的加密系统，以因應量子技術的接軌與新技術的資安問題。

而在量子研發歷程中，事實上量子科技的發展已發展多年，各國皆投入許多心力，其中以日本為先驅，日本電氣於 1999 年便投入量子研發的機器與實驗室，然而僅隔 1 年多數日本企業都宣布放棄基礎的研發，而讓美中超前。

美國則於 2018 年投入 2 億美金以實行量子科技研發計畫，其中除了 Google 外，IBM 與微軟等科技業巨頭都是其中成員之一。

而中國方面，由於量子技術的研發為其 5 年科技創新發展計劃之一，中國國內科技業多為此計畫之成員，其中阿里巴巴更於 2015 年建立量子實驗室來投入研發。